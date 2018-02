Parteien

Bayern-SPD zählt 3390 Eintritte vor „GroKo“-Befragung

Vor dem geplanten Mitgliedervotum über eine Neuauflage der großen Koalition verzeichnet die SPD bundesweit eine Eintrittswelle - auch im Freistaat: In Bayern zählten die Genossen seit Jahresbeginn 3390 neue Mitglieder, wie die Partei am Dienstagabend mitteilte. „Allein in den vergangenen zwei Wochen sind mehr Menschen in unsere Partei eingetreten als normalerweise in einem Jahr“, sagte Generalsekretär Uli Grötsch. Damit habe die Bayern-SPD aktuell 62 122 Mitglieder.