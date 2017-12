Arbeit Bayern testet Jobvermittlung von Morgen An der Betreuung von Arbeitssuchenden hapert es im Freistaat noch. Nun geht man neue Wege – und macht Cham zum Testlabor.

Von Klaus Tscharnke, dpa

Merken

Mail an die Redaktion Arbeitsvermittler Rahman Khudhur aus dem Irak spricht im Jobcenter in Cham mit einer Frau. Foto: Armin Weigel/dpa

Nürnberg.Er kam direkt aus Brüssel – und bemüht sich seitdem um frischen Wind in Bayerns Arbeitsagenturen und Jobcentern. Mit Ralf Holtzwart steht seit einem Jahr ein Mann an der Spitze der bayerischen Bundesagentur für Arbeit (BA), der überzeugt davon ist, dass Jobvermittlung besser laufen könnte, wenn sie nur besser organisiert wäre – und Mitarbeiter dabei motiviert mitziehen. Der 58 Jahre alte BA-Manager hatte zwölf Monate im Dienst der EU-Kommission europaweit die Arbeit der nationalen Arbeitsagenturen verglichen – und dabei die besten Jobvermittlungs-Projekte herausgefiltert.

Ob die guten Beispiele aus Spanien, Belgien, Norwegen, Finnland oder dem Baltikum auch tatsächlich für Deutschland taugen, das lässt Holtzwart nun in einigen bayerischen Arbeitsagenturen und Jobcentern testen – mit dem Ziel, mehr Menschen dauerhaft in Arbeit zu bringen. Neben den Arbeitsagenturen München und Augsburg dient seit Herbst auch das Jobcenter in Cham als Testlabor für die Jobvermittlung von Morgen. Was die Modellprojekte aber auch deutlich machen: In Bayerns Jobcentern ist der Sprung ins 21. Jahrhundert längst überfällig.

Denn was bei Banken- und Versicherungen seit Jahren zum Service gehört, entwickelt sich gerade als zartes Pflänzchen in der Arbeitsagentur München: Online-Beratung. Seit gut zwei Monaten testen zwei Agenturmitarbeiter mit einem ausgewählten Kunden-Kreis die Betreuung von Arbeitslosen mittels des Messenger-Dienstes Skype: Betreute Jobsucher können sich online bei ihrem Betreuer melden und dann via Web-Kamera live Fragen klären – wegen des strengen behördlichen Datenschutzes kein unproblematisches Projekt, gibt Holzwart zu bedenken.

Beratung im Wohnzimmer

Für Arbeitssuchende bietet das Modell nach Angaben des Geschäftsführers der Münchner Arbeitsagentur, Johannes Kolb, jedenfalls den Vorteil, Nachfragen rasch von Angesicht zu Angesicht klären zu können, ohne die Arbeitsagentur aufsuchen zu müssen. Die an dem Projekt beteiligten 20 Arbeitslosen hätten auf das Angebot „sehr positiv reagiert“, versichert Kolb.

Das Verlassen ausgetretener Pfade übt man seit dem Frühherbst auch in der Arbeitsagentur Augsburg. Dort bietet man neben der klassischen Beratung von Arbeitslosen testweise auch Menschen mit einem festen Job eine berufsorientierende Beratung an.

In Cham zögerte man nicht lange

Der starke Flüchtlingszustrom in den vergangenen beiden Jahren hat das Jobcenter in Cham vor große Herausforderungen gestellt. Bei einer Arbeitslosigkeit von gerade mal zwei Prozent werden dort inzwischen mehr als 600 anerkannte Asylbewerber betreut, berichtet Jobcenter-Geschäftsführer Josef Beer. Weitere 400 bis 500 dürften in den kommenden Monaten noch hinzukommen. Beer hat daher nicht lange gezögert, als Holtzwart Modelle aus anderen EU-Ländern zur besseren Flüchtlingsbetreuung vorstellte.

Inzwischen hat sich das Jobcenter völlig neu aufgestellt. Wesentlicher Bestandteil des Konzepts: Als Lotse durch die fremde Jobcenter-Welt führt kein anderer als ein früherer Asylbewerber. Der mehrsprachige Iraker Rahman Khudhur sondiert zunächst die Probleme der Flüchtlinge und vermittelt sie dann an Spezialvermittler – je nachdem, ob es um ein Praktikum, eine Lehre, Job oder um Weiterbildung geht.

Weitere Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier!