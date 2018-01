Banken

BayernLB erzielt erneut Absatzrekord bei Gold

Im dritten Jahr in Folge hat die BayernLB mit Gold einen Rekordumsatz erzielt. Die Landesbank handelte davon 2017 etwa 56 Tonnen - 5,7 Tonnen mehr als im Vorjahr. „Der Rekordumsatz bei Gold hat vor allem einen Grund: die anhaltend niedrigen bzw. negativen Zinsen“, teilte der Leiter der Edelmetall-Abteilung der BayernLB in Nürnberg, Michael Eubel, am Dienstag mit. Seit jeher gilt Gold bei Anlegern als sicherer Hafen.