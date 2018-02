Brauchtum

Bayerische Faschingszüge ziehen durch die Innenstädte

Mit einem der größten Faschingszüge in Süddeutschland sind die Narren aus dem Raum Würzburg in die letzten tollen Tage der Saison gestartet. Um genau 11.55 Uhr setzte sich der mehr als zwei Kilometer lange Zug in Bewegung und schlängelte sich durch die Innenstadt. Mit leichter Verspätung - um kurz nach 13 Uhr - startete auch der Faschingsumzug in Nürnberg. Bis zu 100 000 Zuschauer wurden dort erwartet. „Nur das Wetter ist etwas unpraktisch“, sagte ein Polizeisprecher. Von leichtem Schnee- und Nieselregen lasse man sich die Laune aber nicht verderben.