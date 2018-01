Erdbeben Beben aus Österreich in Bayern gespürt Im Westen Österreichs gab es am Mittwoch ein Erdbeben der Stärke 3,9. Es war auch in Süddeutschland spürbar.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Erdbeben im Westen Österreichs mit einer Stärke von 3,9 auf der Richterskala war am Mittwoch bis in den Süden Deutschlands spürbar. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Bludenz.Ein Erdbeben im Westen Österreichs mit einer Stärke von 3,9 auf der Richterskala war am Mittwoch bis in den Süden Deutschlands spürbar. „Wir haben über unsere Website bereits über 1400 Wahrnehmungsberichte aus mehr als 100 Orten bekommen, die meisten davon aus Vorarlberg. Aber selbst in Tirol bis Innsbruck wurde das Beben verspürt und vereinzelt auch in Deutschland, zum Beispiel in Lindau, und in der Schweiz“, sagte Seismologin Christiane Freudenthaler von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).

Die Menschen hätten von umgefallenen Gegenständen berichtet, Gläser und Geschirr klirrten in den Schränken und ganz vereinzelt sei es auch zu leichten Schäden wie Rissen im Verputz gekommen. In den nächsten Tagen seien noch spürbare Nachbeben möglich, hieß es.

Weitere Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier.