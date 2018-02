Schule Bei schlechten Noten die Ruhe bewahren Am Freitag gibt es in Bayern die Zwischenzeugnisse. Der Lehrerverband hat die Eltern aufgefordert, besonnen zu reagieren.

Auch bei einer mangelhaften Note sollten die Eltern Ruhe bewahren und überlegen, wie sie ihr Kind unterstützen können. Foto: Ina Fassbender/dpa-Archiv

München.Schüler sollten nicht fürchten müssen, für schlechte Leistungen bestraft zu werden, sagte die Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes (BLLV), Simone Fleischmann, am Dienstag. Sonst werde Schule „mit einem Gefühl der Angst besetzt“ – und ohne Freude am Lernen gebe es keinen Schulerfolg.

Gute Zensuren auch anerkennen



Stattdessen forderte die Verbandschefin die Eltern auf, gemeinsam mit ihren Kindern Wege zur Verbesserung zu suchen – zum Beispiel in einem Gespräch mit der Lehrkraft: „Kinder können so auch ermuntert werden, eigene Ideen aktiv einzubringen.“ Gute Noten müssten deutlich anerkannt werden, so Fleischmann weiter: „Sie dürfen nicht einfach vorausgesetzt werden.“

Eine Million Schüler erhält in Bayern Zeugnisse



Rund eine Million Schüler in Bayern erhält an diesem Freitag ihre Zwischenzeugnisse zum Ende des ersten Schulhalbjahres. Die Zwischenzeugnisse gibt es an allen bayerischen Grund-, Mittel- und Realschulen sowie an Gymnasien, es wird immer Mitte Februar ausgestellt. Auch an vielen Berufsschulen gibt es Zwischenzeugnisse.

