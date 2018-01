Kriminalität Beleidigt, bespuckt, getreten In Bayern nimmt die Zahl der Übergriffe auf Polizisten stetig zu. Oft sind es Routinekontrollen, die aus dem Ruder laufen.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Mail an die Redaktion Stinkefinger gegen Polizeibeamte in Dortmund: Auch in Bayern haben die verbalen und körperlichen Attacken in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Foto: Marius Becker/dpa

Regensburg.Mehr als 600 Kommentare und rund 1400 Reaktionen in vier Stunden. Am Montagmorgen postete das Polizeipräsidium Oberpfalz in den sozialen Netzwerken seine Anteilnahme mit den Kollegen, die am Wochenende bei vier Einsätzen in Regensburg massive Gewalt erlebten – und erntete dafür neben vielen guten Wünschen auch heftige Reaktionen. Die verbalen Attacken, die die Streifenpolizisten in der Nacht zu Sonntag auf den Straßen erlebten, wiederholten sich in schriftlicher Form auf Facebook. Es wurde gehetzt, nicht nur gegen die Tatverdächtigen, sondern auch gegen die Polizei. Sogar Aufrufe zur Gewalt waren zu lesen. „Ganz offensichtlich gibt es viele in unserer Gesellschaft, die nicht mehr gelernt haben anderen – nicht nur der Polizei – mit Respekt zu begegnen“, fasste Michael Hinrichsen, stellvertretender Landesvorsitzender Bayern der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) die Geschehnisse zusammen.

Laut Pressemitteilung der Polizei konnten die beiden verletzten Polizisten das Krankenhaus am Montagnachmittag verlassen. Die Beantem sind jedoch weiterhin nicht dienstfähig. Der Tatverdächtige befindet sich weiterhin in Untersuchungshaft.

Vier Übergriffe in Regensburg



Die Ereignisse am Wochenende in Regensburg hatten bundesweit Schlagzeilen gemacht. Bei vier Einsätzen waren Beamte massiver psychischer und physischer Gewalt ausgesetzt. Die Einsätze waren eigentlich banal. Ein Polizist wurde bei einer Personenkontrolle von zwei afghanischen Staatsangehörigen massiv an Körper und Kopf traktiert und musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Bei einem weiteren ausufernden Geschehen während einer Party in der Altstadt wurde ein Beamter geschubst und brach sich den Fußknöchel. Polizisten, die als Streitschlichter nach Leoprechting gerufen wurden, mussten sich gegen einen mit einer 18 Zentimeter langen Schraube bewaffneten Täter zur Wehr setzen.

Seit Jahren nehmen die gewalttätigen Übergriffe auf Polizisten zu. Das Bayerische Innenministerium erfasst die Lage seit 2010 und stellt fest, dass Polizeibeamte immer häufiger beleidigt, bespuckt, bedroht, geschlagen oder sogar in eine lebensbedrohliche Situation gebracht werden. Im Jahr 2016 waren in 7422 Fällen mehr als 16 000 Polizisten verbaler oder körperlicher Gewalt ausgeliefert, was einer Zunahme von 7,3 Prozent zu 2015 entspricht. Statistisch gesehen war in Bayern im Jahr 2016 also jeder zweite Beamte betroffen, heißt es aus dem Innenministerium. Jeder vierte Tatverdächtige hatte ausländische Wurzeln.

Für das Jahr 2017 liegen noch keine aktuellen Zahlen vor. Michael Siefener, Sprecher beim Innenministerium, geht aber davon aus, dass sie eine ähnliche Tendenz aufweisen werden. Gewerkschafter Hinrichsen sagt, dass es 2017 nur ein einziges Wochenende in der Oberpfalz gab, an dem keine Polizisten angegriffen wurden. Für die Beamten sei die Lage mittlerweile so angespannt, dass sie eigentlich „immer mit dem Schlimmsten“ rechnen würden. Siefener sagt, dass die Polizisten entsprechend „sensibilisiert“ seien.

Statistik zu Gewalt an Polizeibeamten Laut Bundeskriminalamt gab es im Jahr 2016 in Deutschland 24 362 Fälle von Widerstand gegen die Staatsgewalt. Eine Zunahme um elf Prozent.

In Bayern vermeldete das Innenministerium im gleichen Zeitraum 7422 Fälle von verbaler oder körperlicher Gewalt gegen Polizisten.

In der Oberpfalz wurden im Jahr 2016 insgesamt 519 Fälle registriert. Eine Zunahme von 29 Fällen.

Im Landkreis Kelheim wurden 18 Fälle von Widerstand gegen Polizeibeamte registriert.

Hans Peter Schmalzl vom Zentralen Psychologischen Dienst der Bayerischen Polizei und seine Kollegen kommen dann ins Spiel, wenn Polizisten Unterstützung bei der Verarbeitung von belastenden Ereignissen brauchen und der Austausch mit Kollegen alleine nicht mehr reicht. Häufig sind es Routinesituationen, die aus dem Ruder gelaufen sind. Fahrzeug- und Ausweiskontrollen oder nächtliche Ruhestörungen. „Diese Angriffe aus dem Nichts setzen den Einsatzkräften zu, sagt Schmalzl. Oft seien Alkohol oder Drogen im Spiel.

Die Polizisten beschäftige nach einer Attacke vor allem das Gefühl, nicht respektiert zu werden. „Wenn man beleidigt wird, vielleicht auch Beleidigungen gegen die Familie ausgesprochen werden. Und ganz schlimm ist es bespuckt zu werden.“ Gewerkschafter Hinrichsen sagt, dass es „leider immer wieder Kolleginnen und Kollegen gab, die nach belastenden Vorfällen entweder aus dem Außendienst abgezogen wurden oder in Extremfällen auch ihren Beruf aufgeben mussten. Noch sind es Einzelfälle.“

Investitionen in Schutzkleidung

Aus dem Innenministerium heißt es, dass viel für die Sicherheit der Beamten getan werde. Rund 2800 Beamte der Einsatzeinheiten haben neuentwickelte Einsatzanzüge mit Schlag- und Stichschutzausrüstung erhalten. Streifenwagen und Transporter wurden mit einer ballistischen Schutzausrüstung ausgestattet. In München, Augsburg und Rosenheim werden sogenannte Body-Cams erprobt und 2019 sollen die Beamten neue Dienstpistolen erhalten. Der Ministeriumssprecher sagt: „Auch wenn wir es nicht an konkreten Zahlen ablesen können, so sind wir überzeugt, dass diese Schutzmaßnahmen eine Investition in die Sicherheit der Polizisten sind.“. Die Schutzausstattung ist tatsächlich deutlich besser geworden, bestätigt auch Hinrichsen.

Auch die Ausbildung werde auf aktuelle Geschehnisse abgestimmt. Kommunikation und Deeskalation werden ebenso trainiert wie Selbstverteidigungstechniken. Und im Ernstfall sind auch der Einsatz von Pfefferspray und – als ultima ratio – der Gebrauch der Schusswaffe fester Bestandteil. Dennoch kam es in den vergangenen drei Jahren zu zwei tragischen Vorfällen in Bayern. In Georgsgmünd erschoss ein Reichsbürger einen Polizeibeamten und an einer Münchner S-Bahnstation wurde eine 26-jährige Polizistin bei einer Routinekontrolle von einem lebensbedrohlichen Kopfschuss getroffen. „Zum Glück sind es Einzelfälle“, sagt Siefener. „Aber wie sich dieses Wochenende in Regensburg zeigte, ist das Einzige was wirklich hilft, ausreichend Personal“, ergänzt Gewerkschafter Hinrichsen.

