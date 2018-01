Kriminalität Berauschter Mann mit Marihuana im Auto flüchtet vor Polizei

Mail an die Redaktion Polizeikelle mit der Aufschrift "Halt - Polizei". Foto: Armin Weigel/Archiv

Würzburg.Ein unter Drogeneinfluss stehender Autofahrer mit mehreren Kilogramm Rauschmitteln im Gepäck hat sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Eine Streife wollte den 31-Jährigen nach seiner Abfahrt von der Autobahn 3 in Würzburg anhalten und kontrollieren, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Mann gab jedoch Gas und flüchtete. Wegen seiner Fahrweise baute er einen Unfall mit seinem Wagen. Auch die anschließende Flucht zu Fuß blieb erfolglos, die Beamten holten den unter Drogen stehenden Mann fix ein und nahmen ihn vorläufig fest. In seinem Auto fanden die Ermittler zudem mehr als zwei Kilogramm Marihuana. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft.