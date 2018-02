Politik-Event Berching ist wichtiger als Berlin Auf dem traditionellen Rossmarkt hält Markus Söder eine Art Regierungserklärung – und übt dabei den CSU-Spagat.

von Sebastian Heinrich

Berching.Für die Kinder ist Markus Söder ein Heiliger. Zumindest, wenn man den Titel des Lieds wörtlich nimmt, das die jungen Blechbläser vor der Grundschule in Berching angestimmt haben – jetzt, da der designierte bayerische Ministerpräsident vorbeimarschiert. „Oh when the Saints go marchin’ in“, klingt es aus den Trompeten, Tuben und Posaunen der Mädchen und Burschen, ihre Atemwölkchen dampfen durch die eiskalte Winterluft. Aber Söder will kein Heiliger sein, sondern ein beliebter Ministerpräsident. Und deswegen geht er weiter, als die Kinder fertig sind, zu den Milchbauern, die auf der anderen Seite der Straße stehen und ein Transparent entrollt haben. „Markus, wir bauen auf Dich“, steht darauf.

Was wird er anders machen?

Söder ist zum Rossmarkt nach Berching gekommen. Es ist das größte Wintervolksfest in Bayern, 10 000 Menschen sind laut Polizei an diesem Mittwoch auf dem Fest. Seit einem halben Jahrhundert ist der Markt auch eines der wichtigsten Politik-Events Ostbayerns, hält ein prominenter Volksvertreter hier eine Kundgebung ab. Franz Josef Strauß kam fünfmal, Söder ist zum dritten Mal hier. Vor zwölf Monaten war Horst Seehofer hier, damals sattelfester Ministerpräsident, der damit liebäugelte, seine Amtszeit über 2018 hinaus zu verlängern. Martin Schulz schien gute Chancen zu haben, SPD-Bundeskanzler zu werden. Und Söder war nur ein ehrgeiziger bayerischer Finanzminister.

Heute, just als Markus Söder neben den Milchbauern steht, ploppt auf den Smartphones vieler Rossmarktbesucher eine Eilmeldung auf. „Große Koalition: Seehofer soll Innenminister werden“. In Berlin. Und Söder steht als bayerischer Ministerpräsident fest, in ein paar Wochen ist es soweit.

„Ich will nicht nur hören, wie gut wir in Bayern doch sind!“ Ein Berchinger über seine Erwartungen an Markus Söders Rede



Was die Rossmarkt-Besucher von ihrem neuen Regierungschef hören wollen? „Er soll sagen, was er jetzt anders machen will als Horst Seehofer“, sagt eine Berchingerin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will. „Und er sollte nicht wieder über die Ausländer schimpfen“, meint sie. Und ihr Mann ergänzt: „Ich will nicht nur hören, wie gut wir in Bayern doch sind!“

Markus Söder schüttelt jedem einzelnen Milchbauern die Hand, verspricht Hilfe dabei, eine Art EU-weite Milch-Obergrenze in Krisenzeiten einzufordern. Dann geht er los, neben ihm sein treuer Staatssekretär Albert Füracker, Bodyguards, lokale Politik-Prominenz. Vor ihm die Musikkapelle Berching, sie spielt Marschmusi, an den Straßenrändern Zuschauer, manche winken, ein paar jubeln, Söder winkt zurück. Nach fünf Minuten sind sie an der Bühne. Dann, nach den Grußworten von Berchings Bürgermeister Ludwig Eisenreich, beginnt Söder seine Rede. Der Platz vor der Bühne ist voll.

Nach einer halben Minute sagt er: „Wenn Sie heute über die wichtigen medialen Zentren der Welt nachdenken, dann gibt’s da irgendso ’ne Veranstaltung in Berlin“, sagt Söder und meint die Koalitionsverhandlungen, „aber Berching ist wichtiger!“ Das soll lustig klingen. Man kann es aber auch ganz ernst verstehen.

Denn Söders Rossmarkt-Rede hat viel von einer Regierungserklärung: Er skizziert ein Programm für seine kommenden Jahre als Ministerpräsident. Söder verspricht Unterstützung für Familienbetriebe in der Landwirtschaft. Er verspricht eine starke Förderung für den ländlichen Raum, etwa über den kommunalen Finanzausgleich. Er verspricht, dass jeder in Bayern einen Gigabit-Internetanschluss bekommen soll, ein funklochfreies mobiles Netz, eine Prämie für Landärzte, mehr Unterstützung für Menschen, die Angehörige pflegen.

„Europa ist stark, weil es Deutschland gibt. Und Deutschland ist stark, weil es Bayern gibt, meine Damen und Herren!“ Markus Söder



Im Ton ist Söder weniger präsidial. Er benutzt die Sprache, von der er glaubt, dass sie ankommt hier am Rossmarkt, wo viele Besucher Filzhut tragen und Oberpfälzisch und Fränkisch die wahren Amtssprachen sind. Er sagt – wie Stoiber, Beckstein, Seehofer vor ihm – wie viel schöner, wirtschaftlich stärker und besser organisiert Bayern doch sei als andere Gegenden Deutschlands. Das klingt bei Söder so: „Europa ist stark, weil es Deutschland gibt.Und Deutschland ist stark, weil es Bayern gibt, meine Damen und Herren!“ Söder wettert gegen eine Bürokratie, die landwirtschaftliche Betriebe „quält“, wie er sagt. Er wirft Giftpfeilchen gegen Eliten, Bürokratie, andere Bundesländer, gegen „gewisse Münchner Journalisten“, die das ländliche Bayern zu einem Museum machen wollten.

Keine „Berliner Verhältnisse“

Und ein bisschen schießt er auch gegen die Grünen, mit denen er ja vielleicht schon nach der Landtagswahl im Herbst in Bayern regieren muss: „Mir ist eine Drohne an der Grenze zur Grenzsicherung lieber als eine Drohne in der Kantine, um zu überwachen, ob ich Fleisch esse oder nicht.“ À propos Koalitionsbildung: „Ich möchte keine dauerhaften Berliner Verhältnisse in Bayern“, sagt Söder. Es soll schnell gehen nach der Landtagswahl.

Natürlich kommt auch das Thema Asyl und Zuwanderung. Söder lässt in Berching erkennen, wie er in den kommenden Monaten den CSU-Spagat schaffen will bei diesem Thema, das die Gesellschaft entzweit: nicht als Schönredner durchgehen, aber auch nicht zu radikal auftreten. Söder bedankt sich bei den Freiwilligen, die in den vergangenen Jahren Flüchtlinge unterstützt haben (und erntet dafür ein paar Buh-Rufe aus dem Publikum). Aber dann verspricht er minutenlang mehr Härte: bei Abschiebungen, bei der Grenzsicherung, bei der Erhaltung der „kulturellen Prägung“ Bayerns. „Wir wollen wieder mehr Haltung und geistige Heimat zeigen“, sagt er.

Nach einer halben Stunde ist Söder, der designierte Ministerpräsident, fertig. Zum Schluss ruft er: „Ein starkes Auf für Bayern, ein starkes Auf für die Oberpfalz!“ Viele Zuhörer klatschen, einer ruft „Bravo!“

Wie es den Berchingern gefallen hat? Maria-Anna Gruber hat Söders Rede gesehen und sagt: „Ich hoffe, dass er umsetzen kann, was er sich vorgenommen hat. Reden ist etwas anderes als Machen.“

