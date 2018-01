Tourismus

Bergbahnen am Ifen für 40 Millionen Euro erneuert

Nach zweijährigen Bauarbeiten im Umfang von etwa 40 Millionen Euro sind die neuen Seilbahnen am Ifen im Kleinwalsertal am Freitag offiziell eröffnet worden. Bereits kurz vor Weihnachten waren die zwei neuen 10er-Kabinenbahnen planmäßig in Betrieb gegangen. Im Rahmen des Modernisierungsprojekts der Ifen-Bahnen waren zuvor bereits eine Sesselbahn und eine Beschneiungsanlage neu gebaut worden. Die neuen Kabinenbahnen seien planmäßig fertig geworden, sagte Jörn Homburg von den Bergbahnen Oberstdorf und Kleinwalsertal. „Alles ist gut angelaufen, wir haben zufriedene Gäste.“