Unfälle Bergsteiger stürzt am Riefenkopf ab Nach einem Absturz stirbt ein 51-Jähriger aus dem Oberallgäu. Der erfahrene Bergsteiger rutsche auf unwegsamem Gelände ab.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Bergsteiger sürzte in Oberstdorf ab. Foto: Fredrik von Erichsen dpa/lhe

Oberstdorf.Ein 51-Jähriger aus dem Oberallgäu ist am Riefenkopf in Oberstdorf mehrere Hundert Meter abgestürzt und gestorben. Eine Angehörige der Bergwacht hatte den Unfall am Sonntagmittag beobachtet und war zu dem Bergsteiger geeilt, wie die Polizei mitteilte. Sie konnte ihm jedoch nicht mehr helfen. Der Tote wurde von der Alpinen Einsatzgruppe mit Hilfe eines Polizeihubschraubers geborgen. Laut Polizei war der Mann ein erfahrener Bergsteiger und alleine in dem schneebedeckten Gelände auf dem 1748 Meter hohen Berg unterwegs. Auf etwa 1600 Meter stürzte er dann in unwegsamem Gelände ab.

Weitere Meldungen aus Bayern finden Sie hier.