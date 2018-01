Prozesse Beschwerden von Patienten nach Fesselung Psychiatriepatienten aus Bayern gehen vor Gericht, weil sie ans Bett gefesselt wurden. Nun wird der Prozess geführt.

War die Fixierung am Bett rechtens? Vor Gericht wird diskutiert. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Karlsruhe.Das Bundesverfassungsgericht befasst sich ab heute in Karlsruhe mit zwei Verfassungsbeschwerden von Psychiatriepatienten. Ärzte hatten die Patienten aus Bayern und Baden-Württemberg ans Bett fesseln lassen.

Die Betroffenen sehen in der Maßnahme eine Verletzung ihres Grundrechts auf Freiheit der Person aus den Artikeln 2 und 104 des Grundgesetzes. Ihrer Auffassung nach brauchen solche freiheitsentziehenden Maßnahmen die Zustimmung eines Richters.

Fixierung muss vom Arzt angeordnet werden

Nach dem baden-württembergischen Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKHG BW) muss eine Fixierung von einem Arzt angeordnet werden (Paragraf 20 Absatz 3.) Das Bayerische Unterbringungsgesetz (BayUnterbrG) macht dazu keine speziellen Angaben.

In der auf zwei Tage angesetzten Verhandlung wird es auch um Erfahrungen in anderen Ländern wie Großbritannien, den Niederlanden oder der Schweiz gehen. Ein zentraler Punkt ist die Frage, ob es in einer psychiatrischen Einrichtung, in der die Freiheit des Patienten bereits entzogen ist, durch die Fixierung am Bett eine weitere Freiheitsentziehung geben kann.

1:1-Betreuungen können helfen

Das Fixieren kann mitunter für Mitarbeiter von Anstalten, aber auch für den Patienten selbst gefährlich werden. Um solche Situationen zu verhindern, seien vor allem ausreichend Personal und Maßnahmen gegen die Überbelegung von Stationen notwendig, teilte der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde, Arno Deister, vor einer Verhandlung des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe mit.

Nach seiner Ansicht könnten „obligatorische, aber unvermeidlich kostenintensivere 1:1-Betreuungen“ dazu beitragen, dass Patienten seltener fixiert werden müssen und sie deshalb weniger Belastungen ausgesetzt sind. Sollten Zwangsmaßnahmen doch nötig sein, sollten sie nach Angaben der Experten so gewählt werden, dass der Patient sie als am wenigsten eingreifend erlebt.

