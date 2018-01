Kriminalität Betrüger will sich Autoreparatur ergaunern

Nürnberg.Statt die Reparatur zu bezahlen, fuhr er einfach davon. Ein Mann wollte sich mit seinem Auto aus einer Nürnberger Werkstatt Richtung Osteuropa absetzen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Fahrt endete aber in der Oberpfalz, Ermittler stoppten den 38-Jährigen samt Familie kurz vor der Grenze zu Tschechien. Am Donnerstagvormittag hatte er sich an die Werkstatt gewandt: Der Wagen sei fahruntüchtig und er müsse dringend den Heimweg in die Slowakei antreten. Als das Fahrzeug wenige Stunden später repariert war, ignorierte der Betrüger die Rechnung von 450 Euro. Mit einem Zweitschlüssel startete er den Motor - das Original und die Fahrzeugpapiere lagen noch bei den Angestellten der Werkstatt. Diese informierten umgehend die Polizei.