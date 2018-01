Notfälle Betrunkener greift Krankenschwester an Wegen Alkoholisierung war ein Mann in einem Nürnberger Krankenhaus in Behandlung, als er eine Krankenschwester attackierte.

Mail an die Redaktion Der Schriftzug "Polizei" auf einem Funkstreifenwagen. Foto: Jens Büttner/Archiv

Nürnberg.Ein betrunkener Patient hat in einem Krankenhaus in Nürnberg eine Krankenschwester angegriffen. Der 54 Jahre alte Mann würgte und bedrohte die Frau, nachdem diese in der Nacht zum Sonntag sein Zimmer bei einem Kontrollrundgang betreten hatte. Als ein Kollege der 51-Jährigen hinzukam, flüchtete der Täter durch ein Fenster der Station, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er war zuvor wegen seiner starken Alkoholisierung in Behandlung gewesen. Die Polizei nahm ihn in einer Straße unweit des Klinikums fest und brachte ihn wegen seines psychisch auffälligen Verhaltens in eine Fachklinik. Die Beamten ermitteln nun zudem wegen Körperverletzung und Bedrohung.

