Buntes Betrunkener klettert in Nachbarswohnung Weil er seinen Schlüssel vergessen hatte, musste ein Mann das Fenster nehmen – aber er erwischte das falsche.

Mail an die Redaktion Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/Archiv

Bamberg.Weil er seinen Hausschlüssel vergessen hatte, ist ein Betrunkener in Bamberg durch ein Fenster in die Wohnung geklettert – allerdings in die seiner Nachbarin. Als die Studentin in der Nacht zum Sonntag nach Hause kam, bemerkte sie das offene Fenster und verständige die Polizei. Die Beamten entdeckten eine Bierlache, die sie zum Nachbarfenster führte und weckten den Mann. Dieser gab an, dass er betrunken durch das gekippte Fenster eingestiegen war und erst drinnen seinen Irrtum bemerkt hatte. Er verließ die Wohnung wieder durch das Fenster und wiederholte die Aktion – diesmal bei der richtigen Wohnung. Dann legte er sich schlafen.

