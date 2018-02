Brände Bettlägeriger Mann stirbt bei Feuer Nachdem ein Feuer in der Wohnung eines 61-Jährigen aus Dachau entfachte, kam für den Mann jede Hilfe zu spät.

Mail an die Redaktion In Dachau kam es am Sonntag zu einem Brand, bei dem ein 61-Jähriger starb. Foto: Bastian Winter

Dachau.Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Dachau ist ein Mann ums Leben gekommen. Die Feuerwehr fand den bettlägerigen 61-Jährigen am Sonntag tot in seiner Wohnung, wie die Polizei mitteilte. Ein Nachbar hatte am Morgen den Alarm eines Rauchmelders gehört, als bereits starker Qualm aus der Wohnung des 61-Jährigen drang. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Brand in der Nähe seines Betts ausgebrochen. Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden ergaben sich zunächst nicht. Der Sachschaden betrug nach erster Schätzung etwa 50 000 Euro.

