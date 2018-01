Entwicklung Bevölkerungs-Rekord in Bayern 2016 lebten 12,9 Millionen Menschen im Freistaat. Das waren 87 000 mehr als im Jahr davor. Auch die Oberpfalz legt zu.

Die Bayerische Bevölkerung ist 2016 gewachsen.

Fürth.Bayern boomt: Ende des Jahres 2016 hatte der Freistaat mehr als 12,9 Millionen Einwohner. Das gab das Bayerische Landesamt für Statistik gestern in Fürth bekannt. Das waren gut 87 000 Menschen mehr als Ende des Jahres 2015. „Dabei nahm die deutsche Bevölkerung um 11 012 Personen ab, während die ausländische Bevölkerung um 98 249 Personen anwuchs“, teilte die Behörde weiter mit. Das aktuelle Plus entspreche in etwa der Einwohnerzahl des Landkreises Garmisch-Partenkirchen. Zwar stiegen die Bevölkerungszahlen in allen Regierungsbezirken. Das Plus im Jahr 2015 war aber mit 151 946 aufgrund der hohen Zuwanderung von Schutzsuchenden noch fast doppelt so hoch gewesen.

Auch 2016 gab es wieder mehr Sterbefälle (129 550) als Geburten (125 690) in Bayern. Maßgeblich für den neuen Höchststand war der sogenannte Wanderungsgewinn: Im Lauf des Jahres zogen 96 000 mehr Männer und Frauen nach Bayern als den Freistaat verließen.

Daten zu Geburten, Sterbefällen, Zu- und Fortzügen auf regionaler Ebene lagen dem Statistikamt gestern noch nicht vor. Sie sollen aber in einigen Tagen veröffentlicht werden, so ein Behördensprecher.

Bevölkerung in Oberbayern wächst am stärkesten

Die größten Bevölkerungszuwächse verzeichneten die Statistiker in Oberbayern (plus ein Prozent), Mittelfranken (plus 0,7 Prozent) und Schwaben (plus 0,6 Prozent). Aber auch die der Oberpfalz (6039) und Niederbayern legten zu (jeweils plus 0,6 Prozent). Etwas geringer fiel der Zuwachs in Oberfranken (plus 0,3 Prozent) und Unterfranken (plus 0,2 Prozent) aus.

Oberbayern wuchs damit 2016 um 44 379 Einwohner, in der Oberpfalz kamen 6039 Menschen dazu und in Niederbayern waren es 7278 Einwohner mehr. In Schwaben stieg die Zahl der Einwohner im Laufe des Jahres 2016 um 11 971 – das ist nach Oberbayern der zweitstärkste Wert. In Unterfranken (plus 3161 Menschen) und Oberfranken (plus 3036 Einwohner) fiel der Zuwachs geringer aus.

„Bayern bleibt ungebrochen attraktiv, der Freistaat zeigt sich wirtschaftlich mit praktisch Vollbeschäftigung in bester Verfassung“, kommentierte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) die Zahlen. Die Bilanz in den unterschiedlichen Regierungsbezirken bestärke „uns aber auch in unserer Strategie, die ländlichen Räume Bayerns lebens- und liebenswert zu erhalten“. (du/dpa)

