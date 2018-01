Biathlon Biathlon: Damen-Staffel mit Dahlmeier als Schlussläuferin Die siebenmalige Weltmeisterin Laura Dahlmeier strebt beim Biathlon-Weltcup in Ruhpolding mit der deutschen Damen-Staffel ihren ersten Podestplatz in diesem Jahr an. Das deutsche Quartett komplettieren heute Franziska Preuß, Denise Herrmann und Franziska Hildebrand.

Mail an die Redaktion Biathletin Laura Dahlmeier aus Deutschland. Foto: Matthias Balk

Ruhpolding.In den bisherigen beiden Staffel-Rennen im Olympia-Winter haben es die deutschen Skijägerinnen jeweils auf das Podest geschafft. In Hochfilzen gab es im Dezember einen Sieg. Beim ersten Heim-Weltcup in Oberhof hatte es das ohne Dahlmeier laufende deutsche Team auf Rang zwei geschafft. Der Wettkampf über die 4x6-Kilometer beim Weltcup in Ruhpolding ist das letzte Staffel-Rennen vor den Olympischen Winterspielen im Februar in Pyeongchang.