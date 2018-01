Biathlon Biathlon-Weltcup in Ruhpolding beginnt mit Männer-Einzel

Mail an die Redaktion Der deutsche Biathlet Erik Lesser in Ruhpolding. Foto: Matthias Balk

Ruhpolding.Die Jubiläums-Auflage des Biathlon-Weltcups in Ruhpolding beginnt heute mit dem Einzel-Wettkampf der Männer über die 20 Kilometer. Mit Simon Schempp und Erik Lesser sind zwei deutsche Skijäger wieder dabei, die beim ersten Heim-Weltcup in Oberhof verletzt oder krank gefehlt haben. In der ChiemgauArena stehen bis Sonntag dann noch das Frauen-Einzel, die beiden Staffeln und die Massenstart-Rennen auf dem Wettkampf-Programm. „Die Freude ist groß, dürfen wir doch im Jahr 2018 auf 40 Jahre Biathlon-Weltcup in unserer ChiemgauArena zurückblicken“, sagte Ruhpoldings Bürgermeister Claus Pichler.