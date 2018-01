Biathlon Biathlon-Weltcup in Ruhpolding: Damen-Einzel mit Dahlmeier

Merken

Mail an die Redaktion Biathletin Laura Dahlmeier aus Deutschland. Foto: Sven Hoppe/Archiv

Ruhpolding.Beim Biathlon-Weltcup in Ruhpolding steht heute das erste Frauen-Rennen auf dem Programm. Im Einzel-Wettbewerb über die 15 Kilometer wollen es die deutschen Skijägerinnen mit der siebenmaligen Weltmeisterin Laura Dahlmeier an der Spitze auf das Podium schaffen. Im Männer-Einzel über 20 Kilometer hatte Roman Rees am Mittwoch als bester Deutscher überraschend den vierten Platz belegt und damit die Olympia-Norm für die Winterspiele im Februar in Pyeongchang erfüllt.