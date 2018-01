Kriminalität

Bis zu acht Jahre Haft nach Raubüberfall auf Ehepaar

Wegen eines brutalen Raubüberfalls auf ein Ehepaar in der Oberpfalz sind vier Männer zu Haftstrafen von bis zu acht Jahren verurteilt worden. Bei allen vier Angeklagten habe sich negativ auf die Höhe der Haftstrafe ausgewirkt, dass die beiden Opfer noch immer unter den schweren psychischen Folgen der Tat litten, sagte der Vorsitzende Richter am Landgericht Regensburg am Freitag. Die Männer wurden hauptsächlich wegen Raubes, Körperverletzung und Hausfriedensbruchs verurteilt.