Auto

BMW mit Aufschwung in USA: 2017 bleibt aber Absatzrückgang

Der Autobauer BMW hat beim US-Verkauf auch im Dezember zulegen können. Im letzten Jahresmonat verkauften die Münchner 38 864 Autos und damit 3,7 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahresmonat, wie das Unternehmen am Mittwoch am US-Sitz in Woodcliff Lake mitteilte. Auf Jahressicht steht bei dem Dax-Konzern aber nach längerer Durststrecke noch immer ein Absatzminus von 3,4 Prozent in den USA zu Buche. Um auf dem US-Markt wieder stärker Fuß zu fassen, hat der Konzern die Produktion der beliebten SUV-Modelle der X-Baureihe mittlerweile auf mehr Standorte ausgeweitet.