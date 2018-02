Gesellschaft

BN: Unterstützung von Volksbegehren gegen Flächenverbrauch

Das geplante Volksbegehren gegen Flächenverbrauch in Bayern erhält nun auch Rückenwind vom Bund Naturschutz (BN). Der Landesbeirat der mitgliederstarken Umweltorganisation habe am Wochenende die Unterstützung des Volksbegehrens beschlossen, teilte BN-Landesvorsitzender Hubert Weiger am Montag in Nürnberg mit. Dem 36-köpfigen Gremium gehören unter anderem Vertreter der BN-Kreisverbände an, die künftig wesentlichen Anteil an der Mobilisierung der Bürger haben werden.