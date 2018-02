Natur

BN kündigt Klage gegen Gewerbegebiet im Kreis Lindau an

Der Bund Naturschutz in Bayern hat noch einmal gegen die Ermöglichung von Gewerbegebieten in unbebauten Landschaften durch das neue Landesentwicklungsprogramm (LEP) protestiert. „Noch bevor die Neuregelung in Kraft tritt, beginnen in den ersten Gemeinden die Planungen für Gewerbegebiete auf der Grünen Wiese“, sagte der BN- Landesbeauftragte Richard Mergner am Mittwoch im Landkreis Lindau. Dort planen mehrere Gemeinden gemeinsam ein nach Angaben des Naturschutzverbandes acht Hektar großes Gewerbegebiet.