Brände Brand in Asylbewerber-Unterkunft

Mail an die Redaktion Ein Löschfahrzeug steht mit eingeschaltetem Blaulicht an der Feuerwache. Foto: D. Bockwoldt/Archiv

Zirndorf.Bei einem Brand in einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in Zirndorf in Mittelfranken ist am Montag nach ersten Informationen der Polizei ein Mensch verletzt worden. Das Feuer war am späten Nachmittag in einem Zimmer eines Nebengebäudes der Zentralen Aufnahmeeinrichtung ausgebrochen. Die Flammen griffen schnell auf das darüber liegende Stockwerk sowie weitere Zimmer über, wie es hieß. Die dort wohnenden Personen, insgesamt 112 Menschen, konnten das Gebäude selbstständig verlassen. Sie werden bis auf Weiteres in anderen Gemeinschaftsunterkünften untergebracht. Zur Brandursache liegen noch keine Erkenntnisse vor. Die Kriminalpolizei Fürth hat die Ermittlungen übernommen.