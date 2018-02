Getränke Brauer freuen sich über Exporte, kritisieren Preisdruck Bayerns Brauer profitieren von der guten Auslandsnachfrage und haben sich im vergangenen Jahr gegen die bundesweite Absatzflaute gestemmt. Der Gesamtbierabsatz im In- und Ausland stieg dank eines kräftigen Exportplus um gut ein Prozent auf 23,8 Millionen Hektoliter, wie der Bayerische Brauerbund am Donnerstag in München mitteilte. Sorgen bereitet dem Verband aber der anhaltende Preisdruck und Verdrängungswettbewerb. „Knapp 72 Prozent der im deutschen Einzelhandel verkauften nationalen Pilsmarken werden zu Sonderangebotspreisen verschleudert“, sagte Brauerbund-Präsident Georg Schneider.

Bayerisches Bier erfreut sich großer Beliebtheit. Foto: Frank Mächler/Archiv

München.Nicht nur die Umsätze seien unter Druck, auch die Kosten stiegen stetig an. Deshalb habe die Branche in den vergangenen Jahren viele Traditionsbrauereien verloren. In diesem Zusammenhang kritisierte Schneider auch hohe bürokratische Anforderungen an Brauereien, die mit einem großen Zeitaufwand verbunden seien.

Gemeinsam mit dem Beauftragten für Bürokratieabbau der bayerischen Staatsregierung, Walter Nussel (CSU), startet der Brauerbund deshalb eine Kampagne, um gegen aus seiner Sicht überbordende bürokratische Hemmnisse und einen „als zu eng empfundenen Regulierungsrahmen“ vorzugehen. Dabei sollen Vorschläge für einen Abbau und die Vermeidung von Bürokratie erarbeitet werden. Unter anderem gehe es um das Arbeits- und Sozialrecht, den Verbraucher- und den Brandschutz oder steuerrechtliche Aufbewahrungspflichten.

Bundesweit hatten die deutschen Brauereien und Bierlager im vergangenen Jahr so wenig Bier abgesetzt wie noch nie seit der Wiedervereinigung. Der Absatz schrumpfte um 2,5 Prozent auf 93,5 Millionen Hektoliter.