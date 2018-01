Basketball Brose Bamberg ohne Coach Trinchieri in wegweisender Woche Ohne Meistertrainer Andrea Trinchieri startet Brose Bamberg seine wegweisende Woche in der Euroleague und im nationalen Pokal. Nachdem sich der Italiener am Dienstag einer Schulteroperation unterziehen wird, muss er anschließend zunächst pausieren. „Wir werden uns zusammensetzen und schauen, wie lange es dauert. Die Gesundheit geht da vor“, sagte Bambergs Geschäftsführer Rolf Beyer zur erwarteten Ausfallzeit. „Es wird nicht leichter, wenn er jetzt ausfällt. Aber es ist vielleicht ein Stimulus für die Mannschaft.“

Mail an die Redaktion Bambergs Trainer Andrea Trinchieri gestikuliert. Foto: Nicolas Armer/Archiv

Bamberg.Für Trinchieri wird sein griechischer Assistenztrainer Ilias Kantzouris beim deutschen Basketball-Meister verantwortlich an der Seitenlinie stehen. „Wir haben einen Staff, der erfahren genug ist, um so eine Situation zu managen“, sagte Beyer.

Gegen Zalgiris Kaunas am Dienstag und beim FC Barcelona am Donnerstag wollen die Franken ihre kleine Chance auf die Playoffs in der europäischen Königsklasse erhalten. Nach gut der Hälfte der Hauptrunde beträgt der Rückstand auf Platz acht derzeit drei Siege. Am Sonntag geht es beim Liga-Tabellenführer FC Bayern München um die Qualifikation für das Pokal-Top-Four.

In der Bundesliga sprang Kantzouris bisher siebenmal für seinen disqualifizierten oder erkrankten Chef ein. Dabei weist er eine Bilanz von 6:1 auf. „Es ist wichtig, dass wir nie aufgeben, egal was passiert. Am Ende schauen wir dann alle gemeinsam auf die Anzeigetafel und werden sehen, was darauf steht“, sagte Kantzouris vor der Partie gegen Kaunas, seinem ersten Spiel als Cheftrainer in der Euroleague.