Natur

Brunner: Spessart soll Eichenzentrum bekommen

Nachdem der Spessart als Kandidat für einen dritten Nationalpark in Bayern aus dem Rennen ist, soll künftig ein neues Erlebnis- und Bildungszentrum die Eichenwälder als besonderes Kulturgut hervorheben. Das neue „Eichenzentrum Hochspessart“ soll elf Millionen Euro kosten. Bayerns Landwirtschaftsminister Helmut Brunner (CSU) hatte das Konzept für das Zentrum am Mittwoch in Rothenbuch (Landkreis Aschaffenburg) vorgestellt. Er bezeichnete es als „Leuchtturmprojekt für die gesamte Region“.