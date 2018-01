Fussball

„Brutal schwere Spiele“ warten auf 1. FC Nürnberg

Der 1. FC Nürnberg will gleich zu Beginn der Restrückrunde am Dienstag (20.30 Uhr) gegen Jahn Regensburg seine Ambitionen auf einen Spitzenplatz in der 2. Fußball-Bundesliga untermauern. „Die Fans dürfen natürlich träumen, aber wir haben noch 16 brutal schwere Spiele vor uns“, sagte Trainer Michael Köllner am Montag angesprochen auf den möglichen Aufstieg für den fränkischen Traditionsverein. „Ich hoffe, dass wir vorne dabeibleiben können.“