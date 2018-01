Kriminalität

Bürger in Schnaittach gedenken ermordeten Ehepaars

In der mittelfränkischen Gemeinde Schnaittach bei Nürnberg haben am Freitagabend zahlreiche Bürger des in dem Ort ermordeten Ehepaars gedacht. Die Polizei hatte die Leichen Anfang der Woche auf dem Grundstück des Paars gefunden. Sie waren in einem Nebengebäude der Garage eingemauert worden. Der Tat verdächtig sind der Sohn der Eheleute sowie dessen Ehefrau.