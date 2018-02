Fussball

Buric sieht in Fürth die Spieler in einer „Bringschuld“

Angesichts der eklatanten Auswärtsschwäche muss die abstiegsbedrohte SpVgg Greuther Fürth gegen Dynamo Dresden mal wieder im eigenen Stadion für ein Erfolgserlebnis sorgen. Trainer Damir Buric erwartet am Sonntag (13.30 Uhr) in der 2. Fußball-Bundesliga nach dem jüngsten 0:3 in Ingolstadt eine Reaktion seiner Spieler. „Wir sind in der Bringschuld nach der letzten Leistung“, sagte er am Donnerstag. „Die Mannschaft hat sich selbstkritisch gezeigt.“