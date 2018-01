Medien Christian Kohlund freut sich über ersten Enkel

Merken

Mail an die Redaktion Der Schauspieler Christian Kohlund in München. Foto: Ursula Düren/Archiv

Passau.Schauspieler Christian Kohlund (67, „Das Traumhotel“, „Der Bergdoktor“) hat Freude an seinem ersten Enkelkind. Seine Tochter Francesca hat ihn im November zum Opa gemacht und wann immer es zeitlich klappt, besucht er die junge Familie in München. Der Junge heißt Niklas. Nach dem freudigen gab es jedoch auch ein trauriges Ereignis: Kurz vor Weihnachten habe er seinen Hund Eddy - mit 13 Jahren bereits im Seniorenalter - einschläfern lassen müssen. „Insofern war es ein glückliches Jahr mit ein paar Tränen“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Der Vierbeiner habe ihn oft bei Dreharbeiten begleitet. Auch am Wilden Kaiser, wo die Folgen zum „Bergdoktor“ entstanden, sei Eddy noch dabei gewesen. Kohlund lebt mit seiner Frau seit drei Jahren auf einem Hof in der Nähe von Passau. „Wir haben uns dort ein Refugium gesucht und genießen die Ruhe und die Natur.“