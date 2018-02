Theater Coburg bekommt ein Globe Theater nach englischem Vorbild Wenn in Coburg das Landestheater renoviert wird, dürfen die Zuschauer in einen besonderen Theater-Neubau ausweichen. In der oberfränkischen Stadt soll ein Globe Theater nach englischem Vorbild entstehen. Nach wochenlangem Ringen um die Finanzierung hat der bayerische Finanzminister Markus Söder (CSU) der Stadt nun zehn Millionen Euro für den hölzernen Theaterrundbau in Aussicht gestellt. „Steuergelder sind besser angelegt, wenn sie einen dauerhaften Mehrwert für die Region haben“, begründete Söder die Entscheidung.

Mail an die Redaktion Das Landestheater in Coburg wird ab 2019 für mehrere Jahre lang saniert. Foto: Daniel Karmann

Im oberfränkischen Coburg soll ein Globe Theater entstehen. Foto: Isabell Stengel/Andreas Macht

Coburg.Zunächst hieß es, der Freistaat bezuschusse lediglich temporäre Übergangslösungen mit 75 Prozent. Für die langfristig nutzbare Globe-Lösung wäre jedoch nur ein Viertel der geschätzten Kosten von 15 Millionen Euro übernommen worden. Dies hatte in Coburg für Unverständnis gesorgt. Am Globe-Projekt wollen sich auch Coburger Unternehmer finanzielle beteiligen. Am Donnerstag entscheidet der Coburger Stadtrat über die Interimsspielstätte.