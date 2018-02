Theater

Coburger Stadtrat entscheidet über Globe Theater

In Coburg soll als Ausweichspielstätte für das sanierungsbedürftige Landestheater ein Globe Theater nach englischem Vorbild gebaut werden. Bayerns Finanzminister Markus Söder (CSU) hat zehn Millionen Euro dafür zugesagt, auch drei Coburger Unternehmen wollen sich beteiligen - jetzt fehlt noch die Zustimmung der Kommune. Der Stadtrat wird am Donnerstag (13.00 Uhr) in einer Sondersitzung darüber beraten und abstimmen. Der hölzerne Theater-Rundbau soll etwa 15 Millionen Euro kosten und auch nach Ende der Sanierung des Landestheaters weiter genutzt werden.