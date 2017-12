Theater Cordula Trantow: „Hoffe, dass ich lange arbeiten kann“

Mail an die Redaktion Die Schauspielerin Cordula Trantow. Foto: Ursula Düren/Archiv

München.Schauspielerin und Regisseurin Cordula Trantow hat zu ihrem 75. Geburtstag (29. Dezember) einen Wunsch. „Ich hoffe, dass ich noch lange arbeiten kann“, sagte die gebürtige Berlinerin der Deutschen Presse-Agentur. Sie sei voller Pläne und tüftle gerade an mehreren Projekten. „Ich bin sehr dankbar, dass ich über keine körperlichen Beschwerden klagen muss und mich mit dem, was ich mache, identifizieren kann.“ Trantow ist an zahlreichen renommierten Theaterhäusern in Deutschland aufgetreten. Seit den 50er Jahren spielte sie mehr als 150 Rollen und inszenierte auch Klassiker wie „Romeo und Julia“. Ihren Geburtstag will sie im kleinen Kreis feiern.