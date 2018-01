Unfälle Crashfahrt nach Krampfanfall

Merken

Mail an die Redaktion Ein Rettungswagen im Einsatz. Foto: Nicolas Armer/Archiv

Coburg.Nach einem Krampfanfall hat ein 56-Jähriger in Coburg die Herrschaft über sein Auto verloren und bei seiner ungebremsten Irrfahrt acht Autos beschädigt und einen Sachschaden von rund 50 000 Euro angerichtet. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, touchierte das Auto des Mannes am Vortag zuerst mehrere Pkw. Dann fuhr der Wagen auf den Gehweg, rammte mehrere Blumenkübel und durchbrach ungebremst den Zaun zum Gelände eines Autohändlers. Dort kam das unkontrollierte Fahrzeug zu Stehen, nachdem es einen Pkw auf zwei andere Autos geschoben hatte. Nach dem Ende der Chaosfahrt brachten Einsatzkräfte den Fahrer mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.