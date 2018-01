Klausur CSU pur – als Lehre aus der Pleite Es gibt kein „Weiter so“, verspricht die CSU. Die Antwort ist eine scharfe Asylpolitik und eine bürgerlich-konservative Wende

Von Christine Schröpf, MZ

Mail an die Redaktion CSU-Chef Horst Seehofer warnt davor, aus den Verlusten für Union und SPD bei der Bundestagswahl keine Lehren zu ziehen. Foto: dpa

Seeon.An der Zufahrt zu Kloster Seeon haben sich junge linke Aktivisten der „Autonomen Generation Chiemgau“ postiert – genau dort, wo CSU-Chef Horst Seehofer und die 46 CSU-Bundestagsabgeordneten auf ihrem Weg zur Winterklausur vorbei müssen. „Abschiebung ist Folter, Abschiebung ist Mord. Bleiberecht für Alle“, skandieren sie im Nieselregen. Auch die Allee an der Hauptstraße ist am Donnerstag mit Botschaften zur Asylpolitik gesäumt: Das politisch rechte Lager hat an die Baumstämme Schilder mit der Aufschrift „Obergrenze Null“ montiert – und lässt damit die CSU-Obergrenze von maximal 200 000 Flüchtlingen pro Jahr in Deutschland moderat erscheinen.

Spannungsfeld „Asylpolitik“



Die Demonstranten unterschiedlicher Couleur symbolisieren das Spannungsfeld, in dem sich die CSU in der Flüchtlingspolitik bewegt. Die Seehofer-Partei hat das Thema bei ihrer Klausur als Schwerpunkt auf die Agenda gesetzt. Bereits im Vorfeld kursierte ein Beschlusspapier zur Zuwanderung, das neben viel Bekanntem aus dem Bundestagswahlprogramm konkrete neue Schärfen enthält: Das Alter junger Geflüchteter soll künftig „standardmäßig“ auch durch medizinische Untersuchungen überprüft werden – um zu verhindern, dass sie unberechtigt den höheren Schutzstatus für Minderjährige genießen. Der Präsident der Bundesärztekammer, Frank Ulrich Montgomery, warnte, ein Röntgen des Handgelenks ohne medizinische Notwendigkeit sei ein „Eingriff in die körperliche Unversehrtheit“. Der bayerische SPD-Generalsekretär Uli Grötsch sprach von einer gezielten Provokation und einer Vergiftung des Gesprächsklimas im Vorfeld der Sondierungen für eine neue Große Koalition, die am Sonntag in Berlin beginnen. Doch Seehofer wiegelt in seinem Pressestatement zum Auftakt der Klausur ab. Die Treffen in Berlin seien nicht überschattet, das habe sich beim Vorgespräch am Mittwochabend gezeigt. „Machen Sie sich keine Sorgen um Berlin. Das kriegen wir schon hin.“

„Wir sind die Partei des gesunden Menschenverstandes.“ CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer



Die CSU signalisiere den Bürgern allerdings „klipp und klar“, dass sie aus den Verlusten bei der Bundestagswahl Lehren ziehe. Die CSU war in Bayern auf 38,8 Prozent gesunken, auch CDU und SPD erlitten Verluste. „Wir müssen eine Antwort finden auf das Wahlergebnis vom 24. September. Ein ,Weiter so‘ geht nicht“, sagt Seehofer – und versteht das als Signal an die SPD, bei Forderungen in den Sondierungen nicht zu überziehen.

In die gleiche Kerbe schlägt Alexander Dobrindt bei seiner ersten Klausur in der neuen Funktion des CSU-Landesgruppenchefs. SPD und Linkspartei hätten bei der Bundestagswahl knapp eine Million Stimmen an die AfD verloren. Er appelliert an die Sozialdemokraten, die in der alten GroKo beschlossene Aussetzung des Familiennachzugs bei Flüchtlingen zu verlängern. Die SPD werde wohl keine neuen Argumente finden, richtige gemeinsame Entscheidungen der Vergangenheit auszuhebeln.

Die CSU legt bei ihrer Klausur politische Positionen fest, in Berlin stehen die Sondierungen für eine Große Koalition unmittelbar bevor. Mögliches Szenario bleiben bei einem Scheitern immer noch Neuwahlen. Wo die bayerischen Parteien in der Sonntagsfrage zur Bundestagswahl stehen, lesen Sie hier:

Das Wort „Rechtsruck“ ist bei der CSU-Klausur nicht zu hören. Dobrindt postuliert stattdessen eine bürgerlich-konservative Wende. „Deutschland ist keine linke Republik, Deutschland ist ein bürgerliches Land“, sagt er mit Blick auf die Mehrheitsverhältnisse in der Bevölkerung. In sein Fadenkreuz gerät die 68er-Generation, die vor 50 Jahren im Kampf gegen bestehende Strukturen die deutsche Gesellschaft aufmischte. „Die Bevormundung, die dahinter steht, die vermeintliche Gewissheit des besseren moralischen Verhaltens, das ja ständig im Vordergrund steht: Das ist aus meiner Sicht zu überwinden“, sagt er.

Orban und Clark – zwei heikle Gäste

Die Klausur dauert bis Samstag. Ein Signal sind auch die Gäste, die sich die CSU eingeladen hat. Dobrindt empfängt zum Auftakt den britischen Wirtschaftsminister Greg Clark und rühmt die „engen emotionalen Beziehungen“. Auch nach dem Brexit blieben die Briten keine normalen Handelspartner, für die normale Handelsabkommen genügten. Flankierend hat die CSU-Landesgruppe ein Europapapier vorgelegt, in dem ebenfalls keine Daumenschrauben für Großbritannien zu finden sind. Das Land sei sei für Bayern der zweitwichtigste Handelspartner, sagt Seehofer. „Vernünftig miteinander reden und vernünftige bilaterale Beziehungen organisieren“, sei der richtige Weg. Das klingt weit milder, als es der einflussreichste CSU-Europapolitiker formuliert – der Niederbayer Manfred Weber, Chef der EVP-Fraktion im Europaparlament, hatte zuletzt auch bei einem Termin mit der britischen Premierministerin Teresa May betont, dass es für London beim Brexit keine „Rosinenpickerei“ geben werde. Weber spricht am Donnerstag diplomatisch von unterschiedlichen Akzenten und unterschiedlichen Aufgabenstellungen in der CSU. „In der Grundlinie sind wir uns aber einig.“ Auch ihm gehe es darum, „möglichst Schaden zu vermeiden“.

Etwas unterschiedliche Akzente zeigen sich auch beim Gast, der am Freitag erwartet wird: Der ungarische Regierungspräsident Viktor Orban – ein Mann, der sich gegen die Aufnahme von Flüchtlingen in seinem Land sperrt und zu den traditionellen Kritikern von Kanzlerin Angela Merkel zählt. Es sei gute Tradition der CSU, auch zu den kleineren Staaten in Mittel- und Osteuropa besten Kontakt zu halten, sagt Seehofer am Donnerstag auf die Journalistenfrage, warum die CSU zum wiederholten Mal den umstrittenen Politiker zu sich bittet. Auf die Einschränkung rechtsstaatlicher Spielregeln durch Orban im eigenen Land geht Seehofer nicht weiter ein. „Ich bin jetzt nicht der Oberlehrer von Ungarn“, sagt er und warnt vor Hochmut und Besserwisserei.

„Nicht abstempeln, nicht wegschieben“, sagt auch Weber – lässt aber durchaus Kritik durchschimmern. „Einerseits ist Viktor Orban der, der Grenzen schützt“, sagt er mit Blick auf die Schließung der Balkanroute für Flüchtlinge. „Andererseits müssen wir mit ihm kritisch darüber reden, warum er beispielsweise bei der Flüchtlingsfrage überhaupt nicht bereit ist auch Flüchtlinge aufzunehmen.“

Einer fehlt bei der Winterklausur in Seeon: der designierte Ministerpräsident Markus Söder, der wohl Ende des Quartals von Horst Seehofer die Amtsgeschäfte übernehmen soll – je nach Fortgang der Sondierungen in Berlin. Als ersten neuen Riss im künftigen Führungsduo Seehofer-Söder könne das aber nicht interpretiert werden, verlautet es am Donnerstag aus dem Söder-Umfeld. Alles sei miteinander abgesprochen. Söder vermeide durch sein Fernbleiben den Anschein, Seehofer ins Gehege zu kommen, wenn er von Journalisten zu bundespolitischen Positionen gefragt wird.

