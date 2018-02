Freizeit Das ist am Wochenende geboten Faschingsfans kommen in der Region auf ihre Kosten. Größte Veranstaltung ist der Ostbayerische Faschingszug.

Mail an die Redaktion Die Narren ziehen am Sonntag wieder durch die Altstadt. Foto: altrofoto.de

Das ist in Stadt und Landkreis Regensburg los:

Der Fasching hat die Stadt am Wochenende voll im Griff: Der Ostbayerische Faschingszug zieht am Sonntag ab 13.13 Uhr durch die Straßen. Wie zuletzt 2016 geht der Gaudiwurm von der Albertstraße aus auf die Reise.

Startpunkt ist beim Stehcafé „Schwammerl“, weiter führt der Weg durch die Maximilianstraße, die Speichergasse, über den Kornmarkt und den Domplatz hin zum Neupfarrplatz, wo im Anschluss ein Bühnenprogramm stattfindet. Erich Lichtl, Präsident der veranstaltenden Karnevalsgesellschaft Narragonia, rechnet mit 70 bis 80 Teilnehmergruppen, die am 4. Februar mit von der Partie sind. Als „Geburtstagskind“, das sein 170-jähriges Bestehen feiert, wird die Karnevalsgesellschaft den Gaudiwurm anführen, voraussichtlich mit einem Fanfarenzug voran.

Sie sind zurück: Die Kelly Family tourt wieder durch die Lande und legt dabei auch einen Stop in Regensburg ein. Joey, Angelo, Paddy & Co. stehen am Freitag ab 19.30 Uhr auf der Bühne der Donau Arena. Die Kelly Family zählt mit über 20 Millionen verkauften Tonträgern, unzähligen Gold- und Platinawards, über 50 Auszeichnungen, wie Echo, Bambi, Goldene Kamera oder Goldene Europa und Live-Rekorden in ganz Europa, Amerika und Asien, zu den erfolgreichsten irischen Bands aller Zeiten. Das aktuelle Album „We Got Love“ mit Neuaufnahmen ihrer größten Hits und einigen neuen Songs ist auch das, was die Zuschauer bei den Live Konzerten erwarten dürfen. Es wird eine musikalische Reise, die die Besucher durch 40 Jahre Bandgeschichte begleiten und verzaubern wird.

Grund zum Feiern an der Uni Regensburg: Der festliche Winterball steigt am Freitag, 2. Februar, in der Mensa der Universität. Einlass ist ab 19 Uhr. Für die Musik sorgen das Uni Jazz Orchester, DJ Jackson und das Trio Hien - Moser - Wackerbauer. Die Gäste dürfen sich zudem auf Showeinlagen, eine Tombola sowie eine Sekt- und Cocktailbar freuen.

Wer statt Tanzen am Freitagabend eher Lust auf Bauchmuskeltraining hat, ist im Antoniushaus genau richtig. Comedian Rick Kavanian, bekannt geworden aus der Bullyparade, gastiert um 20 Uhr mit seinem Programm „Offroad“ in Regensburg (Mühlweg 13). Tickets gibt es hier im Vorverkauf!

Kann man ein Theaterstück erst auf der Bühne erfinden? Na klar! Wie das geht, beweist das Fastfood-Theater. Das Ensemble, drei Schauspieler und ein Musiker, ist am Samstag ab 20 Uhr in der Alten Mälzerei zu erleben.

Stephan Karl und Helmut Haider verstehen sich als das Oberpfälzer Pendant zu den originalen Blues Brothers. Als „BUL’s Brothers“ sind sie am Freitag ab 20 Uhr im Aurelium in Lappersdorf zu erleben. Ihr Ziel ist es, die Mission von J. Jake und E. Blues fortzuführen, und die bayerische Heimat auf das Kommen der bluesigen Erlösung vorzubereiten. Dafür reihen sie Soul- und Rhythm & Blues-Klassiker aneinander und reißen auch die größten „Bewegungslegastheniker“ von den Stühlen. Tickets gibt es hier.

Das Theater Zeitlarn spielt die Gruselkomödie „Die kleine Horrorvilla“ von Mark Haberland am Sonntag, 4. Februar, um 20 Uhr im Pfarrheim. Die Regie führt Erhard Schar. In dem Stück geht es um Rita, die in einer alten Villa wohnt. Um das Gebäude zu erhalten, veranstaltet sie kleine Führungen, in denen es echte Gespenster zu erleben gibt. Da die Einnahmen nicht reichen, will sie die Villa verkaufen. Doch das wollen ihre Mitbewohner nicht.

Das ist in Stadt und Landkreis Kelheim geboten:

Am Freitag, 20 Uhr, kommt Django Asül mit seinem neuen Programm ins Weiße Brauhaus. Kartenvorverkauf Kelheim: Reisebüro Hierl, MZ; Abensberg: Buchhandlung Nagel; Neustadt: Hosen Hans; Riedenburg: Schreibwaren Kirchmaier.

Am Samstag, ab 14 Uhr, findet in Abensberg der Showtanznachmittag in der Josef-Stanglmeier-Halle statt. Eintritt frei.

Für alle Faschingsfreunde: Nach dem Auftakt durch die Teugonia am vergangenen Samstag startet an diesem Wochenende die Umzugssaison richtig. Was es wo zu bestaunen gibt, findet ihr hier.

Das ist in der Stadt und im Landkreis Neumarkt los:

Ab Freitag sind Werke von Künstler Harry Meyer im Neumarkter Reitstadel zu sehen. Meyer ist ein gebürtiger Neumarkter, mittlerweile lebt er in der Nähe von Augsburg. Mit seiner Ausstellung „Mehr als Natur“ kehrt er zurück zu seinen Wurzeln.

Schauspieler Klaus Brückner rezitiert am Freitag im Gewölbekeller der Neumarkter Residenz Hermann Hesse. Musikalisch begleitet ihn an der Gitarre Sunyata Kobayashi. Um 19 Uhr startet die Veranstaltung.

In der Mehrzweckhalle Parsberg tritt am Freitag Michael Mittermeier mit seinem neuen Programm „Wild“ auf. Er stellt dabei Überlebenstaktiken für unsere Zivilisation vor, die unaufhaltsam verwildert oder zumindest unübersichtlicher wird.

Am Sonntag wird David Nashs Ausstellung „Erst der Baum, dann die Form“ im Museum Lothar Fischer eröffnet. Beginn ist um elf Uhr, der Eintritt kostet vier Euro.

Am Wochenende herrscht wieder buntes Faschingstreiben im Landkreis: Am Freitag findet der Gardeball in Breitenbrunn statt. Am Samstag halten die Beilngrieser ihre Prunksitzung ab und die Dietfurter laden zum TSV-Ball ein.

Tipps aus Amberg und Umgebung:

Party satt gibt es am Wochenende in der Region: Der Fasching nimmt nun mächtig Fahrt auf. In Amberg steigt am Samstag, 3. Februar, der Schlaghosenball – und der ist längst Kult. Für Stimmung sorgt Schlagergott Johnny Gold höchstselbst, dem sicher wieder mancher weibliche Fan zu Füßen liegen wird. Los geht’s im Casino Wirtshaus um 21 Uhr.

In Rieden geht die Post ab mit „Radspitz“, die als Deutschlands beste Party-Band gerühmt wird. Beim FC-Ball werden die Musiker am 3. Februar ab 21 Uhr dafür sorgen, dass die Mehrzweckhalle bebt. Nicht fehlen dürfen dabei auch die Mädchen der Riedener Prinzengarde. Schon am Samstagnachmittag ab 14.30 Uhr wird die Mehrzweckhalle in der Hand der kleinen Faschingsfans sein – beim Kinderfasching des FC Rieden. Dabei tritt auch der Nachwuchs der Riedener Narrhalla auf.

Kontrastprogramm gibt es am Samstag, 3. Februar, ab 18 Uhr in der Amberger Eishalle: Die Eistänzer des ESC Amberg zeigen ihr Können beim „Neujahrsschaulaufen“ – als Solisten und in der Gruppe.

Eine spannende musikalische Mischung bietet das Electrified Groove Orchestra (EGO) schon am Freitag, 2. Februar, in der Hängematte in Sulzbach-Rosenberg. Martin Gruber, Axel Stieber und Andy Gruber bieten elektronische Beats und knackige Rockgitarren, jazzige Akkorde und Synthesizer-Klangwelten – einfach ungewöhnliche Sounds.

Das ist im Landkreis Schwandorf geboten:

Der Fasching hat auch die Region am Wochenende fest im Griff. In Burglengenfeld laden die Burgritter am Samstag, 3. Februar, ab 19 Uhr gemeinsam mit sechs Kneipen zum Faschingstreiben ein. Mit dabei bei der Kneipenrallye sind zum Beispiel der Mixx-Club, das Rockstüberl und das Havana Beach. In Schwandorf steigt der Handballerball, in Nabburg findet der Ball der Landwirtschaft statt und in Dietldorf ist der Kapellenball. Alle Infos rund um den Faschingsendspurt finden Sie hier. Im Artikel können Sie auch für Ihren Lieblingsgaudiwurm abstimmen.

Wer keine Lust auf das Faschingstreiben hat, der kann am Samstag in der Neunburger Schwarzachtalhalle das Konzert „I am from Austria“ besuchen und Austro-Pop-Hits lauschen. In Burglengenfeld holt am Samstag Christine Eixenberger ihr wahres Leben auf die Bühne des VAZ: Die Kabarettistin und Lehrerin erzählt aus dem „Hexenkessel Grundschule“.

Tipps aus dem Landkreis Cham und Umgebung

Bei lockeren Gesprächen mit Wein und Häppchen stellt der bekannte Glaskünstler Ralph Wenzel seine neuesten Kreationen ausgefeilter Glaskunstwerke bei einer Ausstellung in Furth im Wald in den Räumen von Euronics Kögler am Stadtplatz Nr. 23 vor. Vernissage ist am Freitag ab 19 Uhr. Die vielen Objekte, die bereits bei Vorstellungen in München Furore gemacht haben, präsentiert der Künstler wieder in seiner bekannten Begeisterung. Er verweist auf die opulente bayerisch-böhmische Glaskunst-Tradition mit Wurzeln im Bayerischen Wald und speziell in Furth.

Ein Wechselbad aus Melancholie und Frechheit, Heiterkeit und Tragödie: Kerstin Heiles präsentiert am Samstagabend in Cham Lieder von Edith Piaf. Mit Christoph Pauli am Flügel und Maria Reiter/Arturo Peres am Akkordeon begibt sich Kerstin Heiles in einem zweistündigen Programm in Cham auf die Spuren der großen Chansonnière.

Am Sonntag gibt es im Viechtacher Spital eine ganz besondere Veranstaltung – Tommaso Farinetti, der einigen noch von seinem letztjährigen Sonnenaufgangskonzert auf dem Hohenbogen ein Begriff sein wird, kommt ins Spital, um einen stummen Filmklassiker mit Klavier zu unterlegen. Il Fuoco ist ein 1914 gedrehter italienischer Streifen um eine Femme Fatale. Der Film war damals wegen seiner erotischen Stimmung heftig umstritten, an den Kinokassen ein großer Erfolg. Die musikalische Begleitung erfolgt mit Stücken von Philip Glass, John Cage und eigenen Kompositionen. Zu allen Veranstaltungen ist der Eintritt frei – um Spenden für die Musiker wird gebeten.