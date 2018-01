Freizeit Das ist am Wochenende in der Region los Die närrische Zeit rollt auf die heiße Phase zu – und in Kelheim wird das Schwimmbad zur Disco. Unsere Tipps fürs Wochenende.

Merken

Mail an die Redaktion Die Faschingsgesellschaft Lusticania feiert ihr 60-jähriges Bestehen. Foto: Steffen

Das ist in Stadt und Landkreis Regensburg am Wochenende los:

Am Samstag kommen Fans von Folk, Rock und Rock‘n‘Roll auf ihre Kosten: Um 20 Uhr beginnt das Konzert von „Look Back Smiling“ im Degginger (Wahlenstraße 17). Zahlreiche Hits aus allen Epochen sind zu hören.

Der Spindellauf im Regensburger Donau-Einkaufszentrum (DEZ) ist längst kein Geheimtipp mehr. Das Spektakel ist wahrlich einzigartig. Der Startschuss fällt an diesem Samstag um 20.30 Uhr. Die Siegerehrung ist für 22.30 Uhr geplant.

Die Faschingsgesellschaft Lusticania feiert in dieser Saison 60-jähriges Bestehen. Deshalb geht es beim Staatsball im Festsaal des Kolpinghauses am Samstag ab 20 Uhr auch so richtig rund. „Erwin und die Heckflossen“ spielen auf. Der Eintritt für die Veranstaltung beträgt 25 Euro. Karten gibt es im Vorverkauf beim Juwelier Pleyer am Neupfarrplatz sowie bei der Avia-Tankstelle in der Frankenstraße.

Alle Faschingsveranstaltungen in der Region finden Sie hier:

Wenn in der Schlossgaststätte Prüfening Burschen in Lederhose und Madl im feschen Dirndl einen heißen Chachacha aufs Parkett legen oder Herren in Jeans und Damen im „kleinen Schwarzen“ zu den Klängen der Gautrachtenkapelle Beratzhausen einen Zwiefachen tanzen, dann weiß der Eingeweihte: Es ist Trachtenball der Interessengemeinschaft Regensburger Trachtenvereine (IG). Los geht es am Samstag ab 20 Uhr.

Mit „Wir kommen – die Rache der Chromosomen“ legt die „Couplet AG“ um Jürgen Kirner am Freitag, 12. Januar, um 20 Uhr im Sommerkeller Wiesent den Finger in die Wunden, die keiner lieb hat, die aber grausig schmerzen.

Was ist sonst im Landkreis Regensburg los? Mehr Veranstaltungen finden Sie in unserem Kulturkalender!

Das ist im Landkreis Kelheim los:

Am Samstag wird bei der Christlichen Bauernbruderschaft in Neustadt richtig gefeiert. Mitten im Winter – wenn die Ernte längst eingebracht ist und auf den Feldern nur wenig zu tun ist – steht bei der Bauernbruderschaft die Feier des Jahrestags an. Traditionsgemäß ist das am zweiten Samstag im Januar der Fall, was heuer der 13. Januar ist. Das Datum hat für die Stadt einen besonderen Stellenwert, markiert es doch seit Jahrzehnten den jährlichen Beginn der öffentlichen Feste in Neustadt. So sprach denn auch Landrat Martin Neumeyer beim Jahrtag der Bauernbruderschaft davon, dass dieses Fest eigentlich so etwas wie der „Neujahrsempfang der Stadt Neustadt“ sei, worüber sich die Mitglieder der Bauernbruderschaft sehr freuten. Immerhin gibt es ihren Verein seit über 250 Jahren, weshalb er der älteste der Stadt ist. Der Jahrtag der Bauernbruderschaft beginnt am Samstag um 9.30 Uhr am Rathaus mit der Aufstellung zum Kirchenzug. Um 10 Uhr folgt der Fest- und Gedenkgottesdienst in der Pfarrkirche St. Laurentius, der musikalisch von den Andreas Singers gestaltet wird. Nach dem Gottesdienst geht es im Festzug zum Bürgersaal. Das Programm sieht Reden, Mittagessen und Musik von der Blaskapelle „Ochsentreiber“ vor. Der Jahrtagsball – traditionell ein Höhepunkt des Jahrtags – findet heuer aufgrund des Ablebens des 1. Vorsitzenden der Christlichen Bauernbruderschaft, Hans Weber, nicht statt.

Am Samstag, 13. Januar von 19 bis 23 Uhr veranstalten das Organisations-Team mit Stadt Kelheim, die katholische Jugendstelle und das Keldorado, die laut Veranstaltern wohl coolste Party des Jahres. Das Kelheimer Freizeitbad verwandelt sich zur Pool-Party-Disco und das bekannte und erprobte Discoteam von „Zephyrus“ wird auch diesmal angesagte Sounds durch mächtige Boxen jagen und dazu auf zwei Großbildleinwänden die passenden Videoclips zeigen. Das „Zephyrus“-Team verspricht zudem eine LED-Lichtshow und Disco-Nebel. Die DJs haben 15 000 Musiktitel – aktuelle Chartsongs und Dancefloormix – im Angebot. Musikwünsche dürften somit kein Problem sein. Riesige Wassermodule laden zum Chillen und Relaxen ein. Water-Globes mit Neon-Effekten sorgen für Spaß und Abwechslung. Rund 300 Besucher im Alter zwischen zwölf und 20 Jahren werden erwartet.

Für Faschingsfreunde ist am Samstag einiges geboten:

Um 13 Uhr findet in Mainburg das Kindergardetreffen im Christlsaal statt. In Offenstetten beginnt um 19.30 Uhr im Cabrizio der Ball der Vereine. Die Feuerwehr lässt es ab 19.30 Uhr in Niederumelsdorf beim Feuerwehrball krachen. In Kirchdorf wird der Kriegerball des Krieger- und Reservistenvereins im Gasthaus Rieder ab 20 Uhr gefeiert. Der Sportlerball in Painten im Eichenseher Saal in Maierhofen beginnt um 20 Uhr. In Rohr im Gasthof Sixt beginnt zeitgleich der Schützenball. Auch die Feuerwehr in Train beginnt um 20 Uhr mit ihrem Feuerwehrfaschingsball beim Forster-Wirt. Zuletzt gibt es noch den Sektionsschützenball des Schützenvereins Edelweiß, welche ihren Ball ab 20 Uhr im Gasthaus Schreiner in Lengfeld feiern.

Das ist im Landkreis Neumarkt geboten:

Gute zwei Jahre lang wurde am und im Seubersdorfer Bahnhof gearbeitet. Nun sind in dem alten Gebäude Wohnungen entstanden, außerdem wird es für Bahnpendler einen Wartesaal geben. Wer sich einen ersten Eindruck davon verschaffen will, kann das beim Tag der offenen Tür am Sonntag tun.

Den Münchner Schauspieler Michael Fitz kennen viele als ehemaligen Tatort-Ermittler. Aktuell ist er als Sänger und Liedermacher unterwegs. Am Samstag ist er ab 20 Uhr im Spitalstadel in Freystadt.

Ganz im Zeichen des Faschings steht am Sonntag Berching. Dort findet ab 14 Uhr in der Europahalle das große Gardetreffen der Hechtonia statt.

Im Landkreis Schwandorf ist Folgendes los:

Action und elegante Tänzer erwarten die Besucher der Sport-Gala, die am Freitag in der Oberpfalzhalle stattfindet und allen Sportbegeisterten bei freiem Eintritt zugänglich ist. Im Rampenlicht stehen vor allem 43 Sportlerinnen und Sportler (70 Kinder und Jugendliche sowie 73 Erwachsene) im Alter von acht bis 77 Jahren aus 19 verschiedenen Sportvereinen. Auch die MZ-Sport-Awards werden dort verliehen.

Am Samstag startet die sechste Auflage des Neunburger Stadtballs. Es ist der zweite Stadtball unter kulinarischer Begleitung des Esszimmer-Teams. Für die Musik sorgen Trixi & die Partylöwen. Detaillierte Informationen zum Ball gibt es hier.

Ebenfalls am Samstag gastieren „Conny und die Sonntagsfahrer“ mit ihrem Musiktheater im Stil der 50er Jahre im VAZ Burglengenfeld. Mit „Komm ein bisschen mit nach Italien“ begeistern sie ein Publikum quer durch alle Altersschichten. Mehr Infos gibt es hier.

Der Fasching in der Region läuft bereits auf Hochtouren. Am Samstag finden sowohl der Hofball der FG Seelania im Turmrestaurant Obermeier in Klardorf statt sowie der Feuerwehrball in Sollbach im Gasthaus Schächerer. Am Sonntag feiern die Burgritter in Burglengenfeld ihren Kinderfasching im VAZ, in Neunburg lädt die Wasserwacht zum Kinderfasching in die Schwarzachtalhalle. Alles rund um den Fasching in der Region finden Sie hier.

Das ist in Amberg und Umgebung geboten:

Der Fasching in der Region nimmt Fahrt auf. Am Freitag, 12. Januar, steht bei der Narrhalla Rot-Weiß-Gold Rieden die schwungvolle Inthronisation der beiden Prinzenpaare an. Außerdem werden die drei Garden der Faschingsgesellschaft - neben der Prinzengarde sind auch noch eine Jugend- und eine Kindergarde aktiv - erstmals ihre Tänze zeigen. Einlass im Schützenheim an der Vilshofener Straße ist ab 18.30 Uhr.

Welche gemeinsamen ethischen Werte, Normen und Maßstäbe haben die Religionen und philosophischen Traditionen und welche Bedeutung haben sie für die heutige Zeit - dies steht im Mittelpunkt der Ausstellung „Weltethos“, die am Samstag, 13. Januar, um 19 Uhr im Kubus in Ursensollen eröffnet wird. Die Idee eines Weltethos geht zurück auf den Theologen Hans Küng. Die 1995 von ihm gegründete Stiftung Weltethos hat dazu eine Ausstellung konzipiert, die einladen möchte, die faszinierende Welt der Religionen besser kennenzulernen.

Diese Band ist längst eine Rocklegende: Led Zeppelin. Unvergessen sind Songs wie „Immigrant Song“, „Kashmir“, „Whole Lotta Love“ oder „Stairway To Heaven“. Sie alle werden wieder zu hören sein am Samstag, 13. Januar, wenn die Oberpfälzer Tribute Band ZEPP-IN im Gasthaus „Zum Hirschen“ in Königstein loslegt. „Eine Huldigung an die größte und ruhmvollste Rockband aller Zeiten“, sagt die Band selbst, die auch einiges an Material für Insider sowie mehrere Akustik-Stücke spielen wird. Los geht‘s um 20 Uhr.

Das ist im Landkreis Cham los:

Ob klassisch schwarz-weiß oder unter dem Motto „Love is in the air“: Der wiederbelebte Waldmünchener Bürgerball hat sich schnell wieder zu einem gesellschaftlichen Ereignis gemausert. Beginn ist am Samstag um 20 Uhr in der TV-Halle Waldmünchen. Einlass ist bereits um 19 Uhr. Für die musikalische Umrahmung ist erneut die Party AG zuständig, die schon in den vergangenen Jahren die Besucher zahlreich auf die Tanzfläche locken konnte.

Der Bezirksvorsitzende der SPD Oberpfalz, MdL Franz Schindler, Vorsitzender des Ausschusses für Verfassung, Recht und Parlamentsfragen, Rechtsexperte der SPD-Fraktion im Bayerischen Landtag, kommt am Sonntag, 10 Uhr, nach Furth ins Gasthaus Fellner (Glaserstraße) und informiert über Aktuelles aus dem Landtag. Als Vorsitzender des NSU-Untersuchungsausschusses referiert er zum Thema: „NSU und kein Ende“.

Ab Freitag duellieren sich Hobby- und Amateursportler wieder beim Bad Kötztinger Hallentriathlon – die größte Veranstaltung ihrer Art im ostbayerischen Raum. In den Disziplinen Handball, Volleyball und Fußball treten diverse Teams gegeneinander in der Dreifachturnhalle.