Das ist am Wochenende in der Region los Der Fasching hat Ostbayern fest im Griff. Wo es die besten Faschingszüge und die schönsten Bälle gibt, lesen Sie hier.

Das ist in Stadt und Landkreis Regensburg geboten:

Die Narren haben den Landkreis Regensburg am Wochenende voll in der Hand. Am Samstag ziehen die Gaudiwürmer durch Köfering und Beratzhausen. Am Sonntag wird in Hemau, Wolfsegg, Steinsberg, Diesenbach, Alteglofsheim,

Wörth und Saxberg groß gefeiert. Einen Überblick finden Sie hier!

„Chris and The Sidepipes“ bringen die Pettycotas und Blue Suede Shoes beim Rock’n’Roll-Fasching am Samstag im Regensburger Donaueinkaufszentrum ins Wippen. Das Programm beginnt um 10 Uhr und dauert bis 18 Uhr.

Wenn Superman und Supergirl über die Tanzfläche schweben, wenn sich der Neandertaler und Marilyn Monroe beim Prosecco näherkommen, dann ist es soweit: Der Regensburger Uniball findet statt. Geplant war, dass der Uniball heuer zum ersten Mal in der Eventhall Airport in Obertraubling stattfindet. Nach der Schließung der Diskothek (die MZ berichtete!), steigt die Party nun wieder in der Uni-Mensa. Los geht die Fete am 10. Februar um 21 Uhr – in gewohnter Manier mit verschiedenen DJs, Bars und Tanzflächen und einem abwechslungsreichen Programm.

The Mystic Eyes spielen am Samstag beim Fasching in der Alten Mälze und versprechen „Beat bis der Arzt kommt!“. Seit eineinhalb Jahrzehnten sind die Band und der Beat-Club-Fasching Kult. Am Samstag ab 21 Uhr ist es so weit.

Die Künstler feiern wieder sich und andere beim Künstlerball am Samstag im Kolpinghaus Regensburg. Mit dem berühmten Couplet Künstlerball bei Kroll wird Claus J. Frankl, der bekannte Sänger und Moderator, durch den Ballabend führen. Beim Ballprogramm wirken Künstler vom Theater Regensburg unter der Leitung von Kapellmeister Alistair Lilley mit. Los geht es am Samstag ab 20 Uhr.

„Falco – Das Musical“ ist eine liebevolle Hommage an das größte Genie der deutschsprachigen Pop/Rap-Geschichte und an einen der schillerndsten und extrovertiertesten Popstars der 80er Jahre, der alles wollte und nie genug bekam. Der das Leben bis an seine Grenzen auskostete, mit allen Höhen und Tiefen, bis zur Selbstzerstörung und sich dabei unsterblich machte. Durch seine Kompromisslosigkeit wurde er zur Ikone einer ganzen Generation. Am Sonntag kommen Falco-Fans ab 19 Uhr im Regensburger Audimax voll auf ihre Kosten.

Alle Kinder dürfen sich schon auf Sonntag freuen, wenn die Narragonia Regensburg wieder in die RT-Halle einlädt. Der Donikkl wird das junge Publikum unterhalten. Außerdem warten eine große Tombola und ein Glücksrad auf die kleinen Besucher. Die Sause steigt von 14 bis 17 Uhr.

Das ist in Stadt und Landkreis Kelheim los:

Das ist in Schwandorf und Umgebung geboten:

Der Fasching geht in die heiße Phase: Am Freitag ist die „Riesensause“ der FG Seelania in der Sporthalle in Steinberg am See. Am Samstag schlängelt sich ab 14 Uhr der Gaudiwurm der Steinberger durch die Straßen. In Neunburg findet am Samstag der Sportlerball in der Schwarzachtalhalle statt. In Burglengenfeld dagegen haben die Piraten am Samstag das Sagen. In Nittenau findet der Hofball der Allotria in der Regentalhalle statt. Und in Schwandorf wird auf dem Handballerball in der TSV-Halle getanzt. Am Sonntag stehen die Faschingszüge in Stulln, Nittenau und Dietldorf an. Weiberfasching, Faschingszüge und -bälle: Hier haben wir für Faschingsfans zusammengefasst, was bis zum Aschermittwoch in und um Schwandorf los ist.

Wer vom närrischen Treiben bereits genug hat: Am Freitag tritt die finnische Metalband Amberian Dawn im VAZ Burglengenfeld auf. Hier geht’s zur Facebook-Veranstaltung. In Schwandorf führt das OVIGO-Theater die Mundart-Komödie „Männerhort“ im Felsenkeller auf. Das Theaterensemble persifliert ab 20 Uhr die Shoppingwut der Frauen und die Nöte ihrer oft widerwilligen Begleiter – ihrer Männer.

Am Samstag eröffnet die Bläserphilharmonie Regensburg das neue Konzertjahr. Das Orchester präsentiert um 19.30 Uhr in der Sportparkhalle Schwarzenfeld unter der Leitung von Alejandro Vila ihr alljährliches Faschingskonzert.

Tipps für Amberg und Umgebung:

„Die Faschingshochburg in der Region?“ Der Markt Schmidmühlen wäre dafür ein heißer Kandidat. Krawattenschneiden, Hexentreiben, Wildererball und natürlich den Faschingszug zum Abschluss bietet der närrische Endspurt in einer diesmal zeitlich recht knappen Saison. Los geht es am Donnerstag: Die „schnittfesten Damen“ des Faschingskomitees machen sich als bunte Kasperles verkleidet auf eine lustige Suche nach Krawatten – und dann: schnipp-schnapp! Am Faschingsdienstag, 13. Februar, schlängelt sich traditionell der Faschingszug durch den Ort; Start ist um 14 Uhr. Und zwischen Donnerstag und Dienstag ist allemal Platz für ein voll närrisches Programm!

Das muss man erleben, am Samstag, 10. Februar, ab 16.00 Uhr: Diese – nun: Musikgruppe ist seit mehr als 30 Jahren nicht mehr wegzudenken aus der Kulturszene der Stadt Sulzbach-Rosenberg und tritt traditionell am Faschingssamstag ans Licht der Öffentlichkeit: Die „Bettler Big Band“ treibt ihr musikalisches Unwesen stets beim sogenannten „Umgang“ durch Wohnzimmer und Gasthäuser der Stadt. Die versierten Musiker verbreiten Frohsinn mit Mandoline, Gitarre, Dudelsack, Trommel, Geige, Akkordeon, Klarinette, Tuba, Horn und natürlich Gesang.

Im Rennen um die Faschingshochburg im unteren Vilstal gibt es harte Konkurrenz: Im Markt Rieden – da steppt der Bär, da fliegt die Kuh, spätestens am Sonntag, 11. Februar. Wer bis dahin noch muffelig daheim sitzt, der muss spätestens beim Faschingszug raus, dabei sein, feiern, den Alltag mal vergessen! Aufstellung ist ab 13 Uhr in der Hirschwalder Straße bis zum Schlossberg, los geht’s um 14 Uhr. Wie gewohnt, wird anschließend Remmidemmi und Faschingsgaudi in allen Lokalen angesagt sein. Etliche Vereine und auch Privatgruppen haben sich angemeldet – und es werden immer noch mehr! Versteht sich, dass da auch die Aktiven der Riedener Narrhalla bestens „im Geschäft“ sind.

In der Gemeinde Ebermannsdorf findet am Samstag, 10. Februar, in der Mehrzweckhalle des „DomCom“ ein großer Kinderfasching statt. Veranstalter ist die Laufsparte der SpVgg. Essen und Trinken, Spiele, Musik und eine gut bestückte Tombola – aber zugesagt hat auch die Kinder- und Jugendgarde der Narrhalla Haselmühl-Amberg-Kümmersbruck, mit dem unterhaltsamen Clown und dem Zebra Anita. Start ist um 14 Uhr.

Es gibt beileibe nicht nur Fasching an diesem Wochenende im Großraum Amberg – doch es gibt nichts, was nicht so richtig Laune machen würde! Am Freitag, 9. Februar, ab 20 Uhr gastiert auf der Kleinkunstbühne Historische Druckerei Seidel am Luitpoldplatz 4 in Sulzbach-Rosenberg der fränkische Kabarettist Matthias Egersdörfer mit seinem neuen Programm „Ein Ding der Unmöglichkeit“. Karten gibt es noch im Vorverkauf in Amberg im Reisebüro im Bahnhof und in der Tourist-Information, Hallplatz 2; in Sulzbach-Rosenberg bei den Buchhandlungen Volkert und Dorner, in der Tourist-Info/Kulturwerkstatt im Rathaus.

Rund um das Leben und Werk von Karl Valentin dreht sich alles bei einer Veranstaltung am Freitag, 9. Februar, um 20 Uhr in der Stadtbibliothek Amberg. Der Münchner Volkssänger und Komiker starb am 9. Februar 1948 an den Folgen einer schweren Lungenentzündung. Zum 70. Todestag präsentiert das Theater Oberhausen das Stück „Die Ver(w)irrungen des Nepermuk Semmelmeier“ – einen schräg skurrilen Riesenblödsinn frei nach Karl Valentin. Der Schauspieler Martin Müller-Reisinger erhielt für dieses Programm den 1. Kleinkunstpreis 2009. Nepermuk Semmelmeier führt durch die Labyrinthe der Alltagskatastrophen und direkt in die Schwierigkeiten der alltäglichen Kommunikation. Er versucht, den Widersinnigkeiten des Lebens unnachsichtig auf die Spur zu kommen – und outet sich dabei als wahrer Philosoph des Alltags.

Am Samstag, 10. Februar, um 20 Uhr gastieren die „Praekers“ auf der Kleinkunstbühne im Historischen Seidelsaal in Sulzbach-Rosenberg am Luitpoldplatz 4. Manfred Praeker ist bzw. war wohl einer der bedeutendsten Musiker und Produzenten Deutschlands. „Manne“ war unter anderem Bassist und Sänger in der „Nina Hagen Band“, von Nena und seiner eigenen Band „Spliff“ mit Hits wie „Carbonara“ oder „Déjà-vu“. Er produzierte „Extrabreit“ oder „Die Ärzte“. Sein wohl größter Erfolg als Produzent war „99 Luftballons“ von Nena – oder sein eigener, samtiger Hit „Heut’ Nacht“. Praeker wollte wieder ein neues Projekt starten, suchte sich „die besten Musiker aus der Oberpfalz“. Die schon geplante Deutschlandtournee kam nicht mehr zustande: Praeker erkrankte schwer und verstarb bald darauf, 2012. Die künstlerische Idee sollte aber nicht mit ihm sterben, und so führten seine Mitstreiter die Band – „Praekers“ – weiter. Dabei sind hoch renommierte Musiker der Region, die auch bei zahlreichen anderen Bands spielen: Sängerin Diana Laden von „Blue Heat“, Sänger Oliver Allwardt von „Grand Slam“, Gitarrist Martin Gruber von „Der Ernst des Lebens“, Drummer Georg „Fruit“ Fruth und Bassist Tobias Stöcklmaier von „Jo and the Dudes“.

Der Fasching hat an diesem Wochenende natürlich auch im Landkreis Neumarkt Hochkonjunktur. Aus nicht weniger als sieben Faschingszügen können die Faschingsfans allein am Sonntag auswählen. In Berching, Töging, Breitenbrunn, Schnufenhofen, Lupburg, Velburg und Deining übernehmen die Narren das Kommando und ziehen farbenprächtig durch die Orte.

Schon am Freitagabend hat Neumarkt einen seiner Faschingshöhepunkte zu bieten. In der kleinen Jurahalle steht der legendäre FOS-Ball an.

Ein Drittel Fasching, ein Drittel Varieté, ein Drittel Starkbieranstich-Reminiszenz – so wird der alternative Fasching des K3, der am Samstag ab 20 Uhr im Foyer der Neumarkter Residenz erstmals über die Bühne gehen wird. Der neue Kulturverein „K3“ versucht damit einen Kontrapunkt zu traditionellen Faschingsveranstaltungen zu setzen. An der Abendkasse gibt es noch Karten.

Das bringt der Landkreis Cham am Wochenende:

Spätestens am Wochenende greift die Faschingsstimmung im Landkreis Cham voll um sich. So startet am Samstag in Bad Kötzting die Revival Picasso-Party 2.0 in der Jahnhalle. Der Revival-Picasso-Party am 10. Februar in der Jahnhalle geht wieder ein Kinderfasching von 13.30 bis 17 Uhr voraus. Ab 19 Uhr feiern dann die großen Narren in der historischen Halle.

Am Sonntag ist dann der Faschingszug durch Chammünster, dann heißt es wieder „Minsta Helau“. Um 13.30 Uhr setzt sich der Faschingszug durch den Chamer Stadtteil in Bewegung. Danach wird in der Hintereder-Halle gefeiert.

500 Kilo Süßigkeiten warten in Blaibach auf die Zuschauer: Dort startet am Sonntag um 14 Uhr der große Faschingszug. Hunderte Besucher werden dazu – wie jedes Jahr – erwartet.

