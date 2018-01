Freizeit Das ist los am Wochenende Faschingsfeiern, romantische Stunden beim Musical und beißendes Kabarett – In der Region ist wieder einiges geboten.

Merken

Mail an die Redaktion Mnozil Brass kommt nach Regensburg. Foto: Daniela Matejschek

Das ist in Stadt und Landkreis Regensburg los:

„Cirque“ heißt der neueste Streich der sieben Blechbläser von „Mnozil Brass“, die – wie immer die Grenzen ihrer Instrumente auslotend – die Manege betreten, um dem Affenzirkus des Alltags Musik und Humor entgegenzusetzen und ihn so in einen kleinen, feinen Flohzirkus zu verwandeln. „Mnozil Brass“ tritt am Freitag, 26. Januar, um 20 Uhr im Audimax auf. Einlass ist ab 19 Uhr. Karten gibt es beim Mittelbayerischen Kartenvorverkauf im DEZ, bei der TouristInfo Regensburg, im Reisebüro im Bahnhof, bei der KulturAgentur Alex Bolland und online unter www.okticket.de

Mit weit über 3,5 Millionen Zuschauern ist Caveman Deutschlands erfolgreichstes Theaterstück der vergangenen Jahrzehnte. Caveman ist am 27. Januar, um 20 Uhr im Antoniushaus zu sehen. Inszeniert von Esther Schweins ist Caveman auch dank der fesselnden Darstellung durch Raúl Gonzalez nach wie vor ein einzigartiges Bühnenerlebnis.

Der Sound der Dizzy Birds lässt den originalen, rauen und kraftvollen frühen Jazz aus der Zeit wieder aufleben, als die Musik noch heiß, unterhaltsam und tanzbar war. Inspiriert von den großen Interpreten und Komponisten wie Jelly Roll Morton, King Oliver, Louis Armstrongs Hot Five und Sidney Bechet, liefert die Band frische Interpretationen und packende Arrangements. Am Samstag sind die Musiker ab 20 Uhr im Degginger zu erleben.

In seinem Konzert anlässlich Wolfgang Amadeus Mozarts Geburtstag stellt der Universitätschor der berühmten Krönungsmesse Mozarts, die weit vor dem Urerlebnis der Bach-Motette entstand, eben jene vielstimmige Motette gegenüber. Das Konzert beginnt am Samstag, 20 Uhr, in der Dreieinigkeitskirche (Am Ölberg 1) in Regensburg.

Rund 140 junge Musiktalente stellen sich auch in diesem Jahr wieder dem Wettbewerb „Jugend musiziert“. Unter anderem wird in den Kategorien „Blockflöte“, „Gitarre“, „Orgel“ und „Klavier“ geprüft. Der Eintritt zu allen Wettbewerben ist frei. Die jungen Musiker treten von 9 bis 17 Uhr im Haus der Musik, Von-Müller-Gymnasium, Music Academy und in der Hochschule für Kirchenmusik auf.

Chor, Gymnasium und Internat der Regensburger Domspatzen präsentieren beim „Tag der offenen Tür“ am 27. Januar ihr komplettes Bildungs-Portfolio. Eine Probe des weltberühmten Chores und ein Technik-Parkour sind nur zwei Höhepunkte in den gut drei Stunden. Am 27. Januar um 10.30 Uhr öffnen die Domspatzen für interessierte Buben und ihre Familien die Tore. Bis 14 Uhr gibt es Einblicke ins Innenleben dieser einmaligen Bildungsinstitution.

Der Bestsellerautor Titus Müller liest am Freitag in der Bücherei Donaustauf aus seinem Roman „Der Tag X“. Er handelt vom Leben der Nelly Findeisen, das mit jedem Tag komplizierter wird, und ihrer Liebe zu einem jungen Uhrmacher in der Zeit des Arbeiteraufstands am 17. Juni 1953. Als sich die Unzufriedenheit mit dem Regime in Massendemonstrationen entlädt, hängt ihrer aller Leben an seidenen Fäden. Die musikalische Umrahmung kommt von Benedikt Dreher am Fagott. Mehr Infos unter www.buecherei-donaustauf.de

Was sonst im Landkreis Regensburg los ist, lesen Sie in unserem Kulturkalender!

Das ist in Stadt und Landkreis Kelheim geboten:

Am Freitagabend um 20 Uhr gastiert Kabarettist Christian Springer im Fuchsstadel in Riedenburg. Die Welt ist schlimm, aber die Antwort von Christian Springer darauf lautet: Trotzdem! Der Name seines Programms heißt: weitermachen, nicht aufgeben, und sich nicht den Schneid abkaufen lassen. Karten dafür gibt es in Riedenburg: Schreibwaren Kirchmaier. Kelheim: Reisebüro Hierl, MZ. Abensberg: Buchhandlung Nagel. Neustadt: Hosen Hans. Und zum selbst ausdrucken: www.kabarett-konzerte.de.

Am Samstag um 9.30 Uhr findet in Abensberg im Autohaus BMW Hofmann, Werkstraße 13, Abensberg-Gaden, das Unternehmerfrühstück für alle interessierten Unternehmer des gesamten Landkreises der VHS statt. Im Mittelpunkt der diesjährigen Veranstaltung steht ein Referat von Dr. Günther Schmid M.A. zum Thema „ Zwischen Staatszerfall, autoritär-populistischen Herausforderungen und transatlantischer Krise: Internationale (Sicherheits-) Politik in der neuen „Welt-Unordnung“ des 21. Jahrhunderts. Im Anschluss gibt es Zeit für einen regen Gedankenaustausch.

Am Sonntag von 12 bis 17 Uhr findet in Langquaid Lichtmessmarkt statt. Dieser eröffnet das Marktjahr mit einem ganz besonderem Programm mit offenen Kirchen, verkaufsoffenem Sonntag, Jugenddisco, Kerzengießen für Kinder und vieles mehr. Zu dem ganztägigen traditionellen Markttreiben auf dem historischen Wittelsbacher Marktplatz mit seinen vielen modernen verkaufsgeöffneten Geschäften und zahlreichen Verkaufsständen der Fieranten werden einige außergewöhnliche Angebote den Tag bereichern. Für alle Generationen und unterschiedlichste Interessen bietet dieser Sonntag Besonderes.

Fasching wird an diesem Wochenende groß gefeiert: Am Freitag ist ab 19.30 Uhr Weiberfasching für alle faschingsbegeisterten Frauen im Sportheim. In Sandharlanden geht es um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) los, Frauenfasching wird hier im Gasthaus Hammermeier gefeiert. Es tanzt die Babonia Abensberg. .Weiberfasching in Affecking findet im Gasthof Frischeisen statt. Beginn: 20 Uhr, Einlass: 19 Uhr. Kinderfasching (ab 8 Jahren) wird schon ab 15 Uhr beim SKC Befreiungshalle im Kegelzentrum Kelheim, Am Altmühlfeld 6 gefeiert. Eintritt: 3 Euro. Anmeldung erforderlich unter Tel. (01 75) 8 72 50 84, Christina Weber. Teilnahmevoraussetzung: saubere Hallensportschuhe. In Thaldorf geht es ab 19 Uhr rund, wenn der Weiberfasching, mit tollen Einlagen gefeiert wird. Es spielt „BarbeQu“ im Landgasthof Frischeisen. Um 20 Uhr ist in Rohr Frauenfasching im Gasthof Sixt, mit Auftritt der Showgarde der Babonia Abensberg. Für die musikalische Stimmung sorgen die „Gewekiner Buam+Madl“. Außerdem gibt es eine gut bestückte Tombola. In Lengfeld/Bad Abbach ist ab 19.30 Uhr, Frauenfasching des Frauenbundes Lengfeld im Gasthaus Schreiner mit DJ Hanika, großer Tombola und lustigen Einlagen.

Samstag, Prunksitzung des SV Hadrian Hienheim. In Bad Gögging findet der Faschingsball der Vereine in die TSV-Stub`n. In Abensberg ab 19 Uhr, feiern die Stopsler beim Jungbräu ihren Ball, mit Stopslerbar und Live-Musik von „Happy Sound“ sowie die kultige Stopsler-Einlage. In Sandharlanden findet der „Ball der Sandharlandener Vereine“ ab 19 Uhr im Gasthaus Hammermeier mit der Tanzband „Happy Sound“ mit Barbetrieb statt. Der Feuerwehrball der FF Elsendorf findet im Elsendorfer Hof statt. In Wildenberg ab 20 Uhr, ist der Billardball des BC80 im Sportheim. Für Unterhaltung sorgt die Band „Mirage“. Um 14 Uhr ist der Kinderfasching der NaturFreunde im Naturfreundnehaus Hammertal. Für Musik und Unterhaltung ist gesorgt. Um 16.30 Uhr ist Kinderfasching des Trachtenvereins im Vereinspavillon in Kelheim. In Kelheimwinzer feiern um 13 Uhr die Kinder im Sportheim Kelheimwinzer Fasching. Eintritt frei. Rund geht es auch in Teugn. Um 15 Uhr, startet der Teugonia Gaudiwurm, anschließend große Faschingsparty im beheizten Festzelt auf dem Gelände der Brauerei Dantscher. DJ Hanika und DJ Bybbo sorgen für beste Party- und Faschingsstimmung bis spät in die Nacht. In Painten ist Feuerwehrball im Eichenseher-Saal in Maierhofen ab 20 Uhr (Einlass 19 Uhr). Es spielt die Band „Easy Day“. Außerdem gibt es Auftritte der FFW. Eintritt: 8 Euro. Es fährt ein Shuttle-Bus ab Marktplatz Painten. In Helchenbach findet ab 20 Uhr der Schützenball der Goldbachschützen statt. Nachdem der neue König Robert Dettenhofer seine Liesl abgeholt hat, wird der Ball im Wirtshaus eröffnet. Für die richtige Stimmung sorgt die Tanz- und Partyband „Raindrops“.

Am Sonntag, von 14 bis 17 Uhr findet der Kinderfasching der Kolpingjugend Abensberg im Ägidiussaal und im Kolpingszimmer des Abensberger Pfarrheims statt. Für Groß und Klein ist mit Spielen, Tänzen, Essen und Getränken viel geboten. Wer Lust hat, kann sich verkleiden und zu den Liedern der DJs tanzen. In Sandharlanden feiern ab 14 Uhr, die Kinder in der Sportgaststätte des FSV Sandharlanden Fasching. Eintritt frei. Ab 14 Uhr (Einlass: 13.30 Uhr, freie Platzwahl), findet der LTT-Kinderfasching im Weißen Brauhaus statt. Alleinunterhalter Jürgen Fischer sorgt für Musik und Stimmung. Eintritt: 2 Euro Kinder, 3 Euro Erwachsene. In Thaldorf ist um 14 Uhr Kinderfasching des SC im Gasthaus Frischeisen. Die Viva Minis aus Meilenhofen sorgen für Unterhaltung. Außerdem gibt es eine Tombola. Musikalisch sorgt das Duo der Band „BarBeQue“ für Stimmung. Weiter geht es in Thaldorf um 19 Uhr, beim 5er Ball mit Barbetrieb, tollen Einlagen und der Band „BarbeQu“ im Landgasthof Frischeisen.

Das ist in Stadt und Landkreis Schwandorf geboten:

Zehn theaterbegeisterte junge Menschen der Kolpingbühne Neunburg proben seit September für die Krimikomödie „Mord – streng biologisch“. Die Handlung ist in Neunburg angesiedelt, wo es allerhand Geheimnisse gibt und so manches unter der Oberfläche brodelt. Wer herausfinden möchte, wer ermordet wird, wer der Mörder ist, welche Rolle „bewusstseinserweiternde Substanzen“ spielen und warum das alles „streng biologisch“ passieren soll, kann dies am Wochenende tun. Hier gibt’s mehr Infos.

Romantiker kommen am Freitag in der Neunburger in der Schwarzachtalhalle auf ihre Kosten. „Sissi – Das Leben über Liebe, Macht und Leidenschaft“ steht auf dem Programm. In einer Fassung von George Amadé, mit Texten von Jean Müller. Dabei handelt es sich diesmal nicht um Ausschnitte, sondern um das komplette Musical mit neun Hauptdarstellern. Beginn ist um 20 Uhr. Tickets gibt es hier.

Das Programm in der Schwarzachtalhalle für das erste Halbjahr finden Sie hier.

In Schwandorf treten am Freitag „The Rooster Crows“ auf. Sie gastieren im Kultur-Felsenkeller an der Fronberger Straße. Die bewährte Formation spielt sich quer durch Country, Folk, Blues und Rock. Im Jugendtreff ist der Schwandorfer Rapper Feel.ikx zu Gast. Er wird Songs aus seinem brandneuen Album „Hand aufs Herz“ zum Besten geben. Der Eintritt beträgt nur 2,50 Euro.

Am Samstag steigt im VAZ Burglengenfeld das Mundartfestival. Unter anderem Maria Reiser und „Schmarrnkerl & Funkerl“ treten auf. Karten gibt es hier.

Das ist in Amberg und Umgebung geboten

Um die Geschichte von zwei Liebenden auf einem steinigen Weg geht es in dem Musical „KuhstallConnection“, das die Oberstufe des Dr.-Johanna-Decker-Gymnasiums Amberg im Rahmen des Projektseminars Musik 2016/18 unter Leitung von Studiendirektor Franz Hanauska inszenier. Die Mädchen haben alles selbst gemacht: Libretto und Songs, Einstudierung von Choreographie und künstlerischer Darbietung. Songs und Texte sind einerseits von bayerischer Kultur geprägt, andererseits von klassischen Elementen. Mit dabei sind auch das schuleigene Bläserensemble, die Schulband „The F36“ und Schul- und Lehrerchor. Premiere ist am Freitag, 26. Januar, um 19 Uhr, eine weitere Aufführung am Sonntag, 28. Januar, um 15.30 Uhr. Der Eintritt für Interessierte ist frei.

Festlich-beschwingten Blechbläsersound bietet Harmonic Brass: Das Ensemble hat für den Jahresanfang ein eigenes Konzertprogramm entworfen. Die vier Herren und ihre Kollegin versprechen „Champagner für die Seele, glücklich machende Musik“. Das Ensemble tritt am Sonntag, 28. Januar, um 19 Uhr in der Evangelischen Paulanerkirche in Amberg auf.

Aladin und die Wunderlampe – wer kennt dieses Märchen nicht? Im Stadttheater Amberg wird das Märchen am Sonntag, 28. Januar, um 16 Uhr in einer zauberhaften musikalischen Version für die ganze Familie erzählt – von Mitgliedern des Bayerischen Staatsorchesters und zwei Schauspielern.

Und schließlich gibt es im Luftkunstort Amberg ab dem Wochenende wieder besondere Luftkunst zu erleben: mit zwei neuen Sonderausstellungen im Luftmuseum, die ab 28. Januar zu genießen sind. Unter dem Titel „Pulse“ werden die Werke der Fotografen Isabelle Chapuis und Alexis Pichot aus Paris gezeigt, die in geheimnisvolle Landschaften bunte Wolken einsetzen. Und Nils Völker präsentiert unter dem Titel „Five Pairs“ eine besondere Installation mit Kissen.

Das ist im Landkreis Cham geboten

Richten statt wegwerfen: Dieser Idee hat sich das Chamer Reparatur-Cafe verpflichtet. Fachkundiges Personal hilft hier allen Besuchern beim richten von Haushaltsgeräten und Co. Das nächste Repair Café Cham „gradscht & gricht“ ist am Samstag von 10 bis 15 Uhr im Gebäude der neuen Berufsschule in Cham, Badstraße 23.

Am Sonntag ist im Chamer Autohaus Hirschvogel wieder Hochzeitsausstellung. Von 10 bis 16 Uhr präsentieren sich dort diverse Aussteller rund um den schönsten tag des Lebens: von Brautkleidern und -frisuren, über Gastronomien und Hochzeitsreise-Anbietern.

In Bad Kötzting lebt das Wintertheater wieder auf. Seit 19. Januar wird die Komödie um eine Hochzeitsfeier fünfmal gezeigt. Dieses Wochenende haben Besucher noch am Freitag und Samstag um 19 Uhr die Chance, das Stück von „Die Feier“ von Johannes Reitmeier in der Jahnhalle zu sehen.

Das ist in Stadt und Lankreis Neumarkt geboten:

Am Freitag veranstaltet der neue Kulturverein K3 einen Abend im Klostersaal. Am Piano wird der Stummfilm „Die Puppe“ ab 20 Uhr begleitet.

Königlich geht es am Freitag in Parsberg zu: Im Burgsaal findet ein Vortrag über König Christoph III. - Der Pfalzgraf aus Neumarkt statt. Ab 19 Uhr spricht Professor Dr. Alois Schmid.

Am Wochenende findet eine Messe zum Thema „Bauen“ in der Kleinen Jurahalle in Neumarkt statt. Am Samstag (10-18 Uhr) und am Sonntag (10-17 Uhr) ist die Schau für Besucher geöffnet.

Faschingskostüme aus zweiter Hand gibt es am Samstag von zehn bis 13 Uhr in Berching zu erwerben. Der Erlös des Second-Hand-Faschingsmarkts in der Turnhalle der Mittelschule kommt einem guten Zweck zugute.

Beim traditionellen Neujahrsempfang der CSU-Ortsverbände Pyrbaum und Seligenporten-Rengersricht-Schwarzach spricht am Sonntag als Gastredner der Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft Christian Schmidt, MdB. In der Aula der Grundschule Pyrbaum geht es um 10.30 Uhr los.

Auch der CSU-Stadtverband Neumarkt lädt zu seinem Neujahrsempfang ein. Als prominenter Redner wird Bayerns designierter Ministerpräsident Dr. Markus Söder am Sonntag ab 19 Uhr im Park Inn-Hotel in Neumarkt sprechen. Nur gut eineinhalb Wochen später wird Söder wieder in Neumarkt auftreten - auf dem Rossmarkt in Berching.