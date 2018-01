Freizeit Das sind unsere Tipps fürs Wochenende In Regensburg geht eine Ära zu Ende. Neujahrskonzerte locken Musikfans. Und auch sonst ist wieder einiges geboten.

Abschied für die Regensburger Kultdisco Suite: An diesem Samstag wird dort zum letzten Mal gefeiert.

Das ist in Stadt und Landkreis Regensburg am Wochenende los:

Am Freitag fällt der letzte Vorhang für die Regensburger Kultdisco Suite: Nach 19 Jahren schließt der Club. Am letzten Abend sorgt DJ Soul für die Musik.

Am Sonntag, 16 Uhr, gibt das Collegium musicum ein Konzert in der Albertus-Magnus-Kirche in Regensburg. Die Kirche ist seit Sonntagabend bundesweit bekannt geworden. Die Feuerwehr musste dort einen Brand löschen – und war mit der Drehleiter durch die Kirchentür ins Innere gefahren.

Bis Sonntag gastiert der Regensburger Wintercircus in der Stadt und gibt am Freitag, Samstag und Sonntag noch mehrere Vorstellungen.

Im Regensburger Landkreis lohnt sich an diesem Freitag ein Besuch in Beratzhausen: Von 18 bis 22 Uhr ist in der dortigen Marktstraße Rauhnacht und viel geboten: ein Feuerwerk, eine Show der Labertaler Höllenteufel sowie Auftritte der Feuervögel aus Regensburg und der Mittelalter-Folk-Rock-Band Zwielicht. Der Eintritt ist frei.

Das ist im Landkreis Kelheim los:

„Am Anfang“ – das ist der Titel einer Gemälde-Ausstellung mit Werken der Künstlerin Kathrin Schmied (27). Nach der Vernissage mit geladenen Gästen am Freitag steht das erste Januar-Wochenende ganz im Zeichen von Farben, Formen und Worten. Die Künstlerin stellt eigene Bilder in Acryl auf Leinwand aus. Unter dem Titel “Am Anfang“ ist die Ausstellung im Haus des Gastes am ersten Januarwochenende zu sehen. Vernissage ist am Freitag, 5. Januar, 19 Uhr. Öffnungszeiten der Ausstellung: Samstag, 14 bis 18 Uhr, in Kombination mit der Tauschbörse für ungeliebte Weihnachtsgeschenke und am Sonntag, 11 bis 16 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Die CSU Abensberg lädt auch 2018 wieder zur traditionellen „Abensberger Ballnacht“ ein. Am Freitag, den 5. Januar 2018, wird um 19 Uhr im Gasthof Kuchlbauer ein unterhaltsamer Abend bei stimmungsvoller Musik der „Partyband Onesee“ geboten. Neben dem Auftritt der „Babonia Abensberg“ bietet die JU Abensberg wieder kühle Drinks und leckere Cocktails in der Bar „Schwarzes Loch“ . Auch einen Mitternachtssnack wird es geben.

Das ist im Landkreis Neumarkt geboten:

Der Lions Club organisiert das Neujahrskonzert, das am Freitag um 20 Uhr und am Samstag um 18 Uhr im Reitstadel beginnt. Mit dabei ist die Vogtland Philharmonie.

Prinzessin Veronika I. und Prinz Markus II. regieren bei der Faschingsgesellschaft Hechtonia in Berching. Die feiert am Samstag in der Europahalle ihren Eröffnungsball mit der Band Cherry Pink.

„Weber N°5: Ich liebe ihn!“ lautet der Titel des Kabarettprogramms von Philipp Weber. Das stellt er am Samstag um 20 Uhr im Deutschordenschloss in Postbauer-Heng vor. Die Zuschauer erwarte eine heitere Gebrauchsanweisung für den freien Willen, sagt Weber.

Das Stück „Brautschau im Irrenhaus“ spielt die Theatergruppe Klapfenberg/Ronsolden „D`Hoodalumpn“ erstmals am Wochenende im Vereinshaus Klapfenberg. Weitere Vorstellungen sind am 13. und 14. Januar.

Im Landkreis Schwandorf ist Folgendes los:

Die kostenlosen Neujahrskonzerte im VAZ Burglengenfeld gehen in die nächste Runde. Am Donnerstag treten Green.Frog.Feet, oder kurz GFF, aus Regenstauf auf. Laut Veranstalter ist die Band mittlerweile ein Urgestein der deutschen und internationalen Punkrock-Szene. Am Freitag folgt der Auftritt von T.G. Copperfield & The Electric Band. Die Cheese Ballz – fünf Musiker aus der Region Regensbug – treten am Samstag auf und das Trio Italiano schließt die Neujahrskonzerte am Sonntagabend ab. Mehr Informationen gibt es hier.

Blasmusikfreunde kommen am Samstag in Nabburg auf ihre Kosten: Die Jugendblaskapelle veranstaltet ab 19.30 Uhr in der Nordgauhalle ein Neujahrskonzert. Es stehen neuzeitliche und sinfonische Kompositionen, flotte Märsche, beschwingte Polkas und rockige Rhythmen auf dem Programm.

Zwei Stunden Urlaub vom Alltag bietet am Samstag die Show „Ab in den Süden“ in der Neunburger Schwarzachtalhalle. Hier sind noch Tickets erhältlich. Mehr zum Programm der Neuburger Stadthalle erfahren Sie hier.

Die Stadt Schwandorf begrüßt das neue Jahr traditionell mit den Klavierkonzerten des Pianisten Christian Seibert. Auch für die beiden Konzerte am Sonntag in der Spitalkirche – um 11 und um 17 Uhr – hat der Pianist eine exklusive Werkauswahl vorbereitet, die sowohl die Freunde der melodischen Grundstimmungen als auch die Liebhaber großer Tastenkunststücke auf ihre Kosten kommen lässt. Mehr Infos gibt es hier.

Das ist in Amberg und Umgebung geboten:

Und wieder ist der Siegener Ausnahmegitarrist Peter Autschbach zu Gast im Kloster Ensdorf. „Urlaub by Saiten“ heißt sein Workshop, bei dem sich Gitarrenfreaks aus ganz Deutschland ihre Finger wundspielen. Als besonderes Schmankerl findet am Freitag, 5. Januar 2018, ab 19.30 Uhr ein Konzert im Bildungshaus statt. Wie schon 2016 zusammen mit der Sängerin Samira Saygili. Die enorme stimmliche Ausdruckspalette und Bühnenpräsenz der Sängerin kommt einer Offenbarung gleich.

Ein Feuerwerk an musikalischen Leckerbissen wird am Freitag, 5. Januar 2018, um 19.30 Uhr in der Basilika St. Martin gezündet. Nach zweijähriger Pause veranstaltet dort das internationale Trompetenensemble Zephir wieder ein festliches Neujahrskonzert mit Trompeten, Pauken und Orgel. Die sechs Blechbläser aus Deutschland, Schweiz und Österreich werden vom Basilika-Organisten Bernhard Müllers und dem Schlagzeuger Christoph Indrist aus Bregenz verstärkt.

Auf Hochtouren laufen bei der Wasserwacht im Markt Hahnbach (Lkr. Amberg-Sulzbach) die Vorbereitungen zum 39. Wintervilsschwimmen. In den vergangenen Tagen wurde die Schwimmstrecke von vielerlei Unrat freigemacht. Etwa 70 Teilnehmer werden am Samstag, 6. Januar 2018, um 14 Uhr an der Vilsbrücke in Hahnbach erwartet, um sich mit dem Schlachtruf „Patsch nass“ in die etwa vier bis fünf Grad „warme“ Vils zu stürzen und rund 2000 Meter bis zum „Kickenweiher“ unterhalb des Frohnberges zurückzulegen.

Ein ungewöhnliches Orchester, das vornehmlich Musik im „Originalklang der Jahrhundertwende“ darbietet und seinem Publikum verspricht, „Oft Gehörtes“, „Nie Gehörtes“ und „Unerhörtes“ auf die Bühne zu bringen – das ist die Donau Philharmonie Wien. Am Freitag, 5. Januar 2018, um 19 Uhr gastiert das hochkarätige Ensemble bereits zum dritten Mal in Amberg. Es wird das Neujahrskonzert im Amberger Congress Centrum bestreiten. Neben der Donau Philharmonie Wien, die erneut unter der Leitung von Manfred Müssauer zu hören sein wird, geben die Sopranistin Heidi Manser und Noé Colin Beispiele ihres herausragenden Könnens.

Das ist im Landkreis Cham los:

Die Big Band des Blasorchesters (BLOBB) präsentiert ihr Konzert „zwischen den Jahren“ am 5. Januar im Further ATT. Sie hat sich dafür nicht nur Stücke aus dem Repertoire der bekannten Swing Bands ausgesucht, sondern wird sich unter Leitung von Sigi Nachreiner thematisch den unterschiedlichen Facetten des Big Band Genres widmen. Der klassische Swing wird mit Stücken wie „Stompin‘ at the Savoy“ von Benny Goodman zitiert. Als Sängerin interpretiert Kathi Fischer mit „Angel Eyes“ eine jazzige Ballade und mit „Everybody needs somebody“ eine swingende Up-Tempo-Nummer. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr. Karten können für 15 Euro an der Abendkasse erworben werden; eine Platzreservierung ist nicht möglich.

Am Freitag ab 19 Uhr findet im Erlebnisbad AquaFit im Waldmünchen die „Nacht der Lichter“ statt. Wie bereits in den letzten Jahren wird das AquaFit in ein spektakuläres Lichtermeer verwandelt. Scheinwerfer, Moving Heads und andere Showeffekte lassen den Besuch im AQUA-Fit zu einem einmaligen Erlebnis werden. Musik aus verschiedenen Stilrichtungen ergänzt das besondere Ambiente. Der Eintritt beträgt für Erwachsene zehn Euro (ohne Sauna) und für Kinder und Jugendliche sieben Euro. Im Eintrittspreis ist jeweils ein Cocktail (für Jugendliche: alkoholfrei) enthalten.

Auch heuer verschmelzen am Dreikönigstag in der festlich geschmückten Chamer Klosterkirche Orchesterspiel und Chorgesang zu einer wunderbaren „Weihnachtssymphonie“. Die Chorgemeinschaft Cham lädt am Samstag, 6. Januar, um 17 Uhr in „Maria Hilf“ zum inzwischen zur Tradition gewordenen Weihnachtskonzert ein.

Am Sonntag lädt der Förderverein Wasserschloss Loifling um 17 Uhr zum traditionellen Neujahrskonzert mit der Dinnermusic der Landkreismusikschule ein. Die Leitung hat Paul Windschüttl, der auch durch das Programm führt. Das Konzert ist in der Aula der Leonhard-Stettner-Schule in Wilting, Eintritt acht Euro an Abendkasse.

