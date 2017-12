Brauchtum Das Spiel rund um die Krippe Wo heute nur Hirten und Engel auftreten, durften in Weihnachtskomödien früher Adam und Eva nicht fehlen – und der Teufel.

Von Martin Weindl

Krippenspiele sind eine alte Weihnachtstradition, aber früher gab es mehr Akteure.

Regensburg.Weihnachten ist wohl wie kein anderes Fest mit einer Wolke von Brauchtum umgeben. Adventskranz und Christbaum sind da nur die Standardausstattung. Dazu hat wohl jede Familie noch das ganz besondere Schmuckstück oder den alt überlieferten Privatbrauch. Da liegt bei manchen Familien das liebe Jesulein im Kripperl schön weich auf den Strohhalmen, die die Kinder im Advent für gute Taten angesammelt haben. Oder das Fatschenkindl glänzt in seinem Glasschrein, um und um gewickelt mit Spitzenbändern, Goldflitter und Perlen. Auch öffentliche Weihnachtsbräuche in Kirche und Gemeinde sind regional höchst unterschiedlich – heute und noch mehr gestern.

Das „Christkindl-Einsingen“ von Spiegelhütte im Landkreis Regen wurde noch in den 1970er Jahren als eines der letzten Weihnachtsspiele aufgeführt, das nur von Mund zu Mund weitergegeben wird. Es ist ein später Ausläufer des in Bayern schon seit Jahrhunderten weiterverbreiteten geistlichen Volksschauspiels zur Advents- und Weihnachtszeit. Noch älter sind liturgische Schauspiele zu Ostern, aber schon aus dem 10. Jahrhundert ist ein „Officium pastorum“, ein „Hirtenspiel“ bekannt, bei dem in der Christmette Hirtendarsteller den Chorgesang übernahmen und am Ende der Messe mit dem Priester in einen szenischen Dialog traten: „Wen habt ihr gesehen, Hirten, sagt?“ – „Ein Kind sahen wir“. Im Freisinger Domarchiv wurden zwei Dramen aus dem 11./12. Jahrhundert aufbewahrt: ein „Spiel von den Magiern und Herodes“ und ein „Ordo Rachelis“. In beiden wird die Weihnachtsgeschichte in zwei Hauptkapiteln dargestellt: das Spiel der Hirten von der Verkündigung durch den Engel bis zur Anbetung des Christkinds und das Spiel über die Heiligen Drei Könige und Herodes.

Der Brauch des Kindlwiegens

Fast so alt wie diese lateinischen geistlichen Dramen für die Gebildeten ist der Brauch des Kindlwiegens für die einfachen Leute. Der sogenannte Mönch von Salzburg beschreibt den Brauch vor 1400 in einer Handschrift des Klosters Tegernsee: „Zu den Weihnachten erklingt der fröhliche Hymnus ‚A solis ortus cardine‘, und so man das Kindl wiegt zum Lied ‚Resonet in laudibus‘ hebt Unsere Liebe Frau (Maria), dargestellt von einer Person, zu singen an ‚Joseph lieber Joseph mein‘. Die Antwort gibt Joseph, dargestellt von einer anderen Person, danach singt der Chor“. Um 1550 berichtete der aus Straubing stammende Humanist Thomas Kirchmayr, dass an Weihnachten Knaben und Mädchen – vor einem hölzernen Jesuskindlein auf dem Altar – tanzen und springen, Weihnachtslieder singen und den Takt mit den Händen klatschen würden.

Auch außerhalb der Kirche sind im Barock Aufführungen „weinechtlicher Comedi“-Spiele auf Latein überliefert, so 1637 in Pfarrkirchen oder ab 1670 im Straubinger Jesuitengymnasium jährlich am Stephanitag, dem 2. Weihnachtsfeiertag. Mit der Aufklärung wurden solche Spiele zunehmend kritisiert: 1764 wurden die Priester des Bistums Regensburg angehalten, „gegen die Dreikönigsspiele und andere Unanständigkeit“ einzutreten. Die Passauer Pfarrer sollten ab 1775 beim „Lusus de Nativitate Domini, auch Weynachtsspiel genannt“ darauf achten, dass nur echte Frömmigkeit und erbauliche Vorstellungen gepflegt würden.

Wenn der Teufel kommt

Trotzdem gab es besonders im Bayerischen Wald noch im 19. Jahrhundert eine Tradition von Weihnachtsspielen: Um Mitterfels (Lkr. Straubing-Bogen) gab es am Vorabend ihres Namenstages (24.12.) ein „Adam und Eva-Spiel“ mit den Rollen Adam, Eva, Gottvater, Engel und dem Teufel mit einer „langmächtigen Zunge“. In Furth im Wald gingen Adam und Eva von Haus zu Haus. Während sie ihren Gesang vortrugen, gab es vor der Tür einen ungeheuren Lärm: der Teufel rumpelte an der Tür und versuchte, die Geschichte aus der Bibel zu stören.

Mehrere Handschriften und Noten überliefern die „Christkindl-Kumedi“ aus der Gegend um Freyung. Gespielt wurde in großen Stuben oder auf dem Tanzboden, der durch einen Vorhang geteilt wurde. Dahinter erklangen die Chöre, davor deklamierten die Darsteller ihren Text beim Hin- und Herschreiten. Die charakteristische Bewegungen dazu wurden von erfahrenen Darstellern mündlich weitergegeben. Im Spiel bedienten sich Höhergestellte eines gestelzten Hochdeutschs, die Hirten durften breitestes Bairisch sprechen. Gut und Böse waren gerecht verteilt: Maria und Josef retteten sich vor dem betlehemitischen Kindermord nach Ägypten. Der böse Auftraggeber, König Herodes, geriet in Verzweiflung, tötete sich selbst und wurde auf offener Bühne vom Teufel in die Hölle geschleppt.

