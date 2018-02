Fernsehen Der Quotenschlager aus Franken Viele Bayern schauen morgen „Fastnacht in Franken“. Die Fernseh-Prunksitzung ist die beliebteste Sendung des BR.

Mail an die Redaktion Was Markus Söder (r.) wohl dieses Jahr trägt? Foto: Daniel Karmann/dpa

Veitshöchheim.Ordentliche Seitenhiebe gegen die Politik, jede Menge fröhlichen Klamauks, intelligente Kritik an der Gesellschaft, sportliche Höchstleistungen auf Meisterniveau – und das alles vor der quietschbunten Kulisse eines Rokokogartens. Das ist die Fernseh-Prunksitzung „Fastnacht in Franken“. Morgen flimmert die Sendung des Bayerischen Rundfunks wieder über Millionen Fernsehbildschirme im Freistaat. Der Quotenschlager – keine andere Sendung des BR ist dem Sender zufolge so erfolgreich – wird vermutlich erneut mehr als vier Millionen Menschen vor die Fernseher locken.

Die Zuschauer können sich dabei sowohl auf die altbekannten und beliebten Fastnacht-Stars wie das Duo Volker Heißmann und Martin Rassau, Bauchredner Sebastian Reich und Nilpferddame Amanda, Büttenredner Peter Kuhn, Komiker Michl Müller und die freche Altneihauser Feierwehrkapell’n freuen.

Gleichzeitig aber kommt auch Neues auf die Bühne in Veitshöchheim. So tritt heuer erstmals bei der „Fastnacht in Franken“ ein „hochwertiges“ Männerballett auf, wie der Präsident des Fränkischen Fastnacht-Verbandes, Bernhard Schlereth, im Vorfeld verriet. „Bisher hatten wir nur die urkomische, die lustige Variante.

Dieses Männerballett weist eine hohe künstlerische Qualität auf – es ist unter anderem amtierender bayerischer Meister.“ Akrobatische Höchstleistungen versprechen auch die Auftritte der Tanzgarden und der zwei besten Tanzmariechen Deutschlands.

In die Mainfrankensäle passen Schlereth zufolge 580 Gäste. Ein Großteil der Plätze am Freitag ist für die Ehrengäste wie Bayerns Politiker, bekannte Gesichter aus Gesellschaft und Kirche sowie Sponsoren reserviert. Etwa 200 Karten aber werden unter allen Interessenten ausgelost. „Wir hatten wieder über 10 000 Anfragen. Die Tendenz ist seit Jahren leicht steigend“, sagte Schlereth.

Auch das Interesse der Politik lässt nicht nach. Im Gegenteil: „Mittlerweile kann man da schon fast von einem Wettbewerb der schönen, der einfallsreichen Maskerade sprechen“, sagt Fastnachtschef Schlereth dazu. Fast das gesamte bayerische Kabinett und die führenden Oppositionspolitiker lassen sich seit Jahren nicht lumpen, erscheinen oft aufwendig verkleidet in Veitshöchheim und machen zu den Sticheleien der Künstler tapfer ein freundliches Gesicht.

Allen voran Finanzminister Markus Söder (CSU), der oft das meiste Fett abbekommt. In den vergangenen Jahren hatte er mit seinen Kostümen mal mehr, mal weniger deutlich darauf aufmerksam gemacht, dass er der nächste Ministerpräsident Bayerns sein will. Nun, da er designierter Regierungschef ist, ist die Spannung umso größer: Nutzt Söder die Gelegenheit für einen letzten kostümierten Seitenhieb gegen Parteichef Horst Seehofer, um dann ab 2019 zurückhaltender auf der Fastnacht zu erscheinen? Ein direktes Zusammentreffen wird es diesmal allerdings nicht geben. Die Staatskanzlei in München bestätigte gestern, dass Seehofer wegen der Koalitionsverhandlungen in Berlin nicht nach Veitshöchheim kommt. (dpa)