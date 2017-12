Vatikan Der ungeliebte Kardinal wird 70 Der einstige Regensburger Bischof Gerhard Ludwig Müller feiert Geburtstag – und will sein öffentliches Bild geraderücken.

Von Annette Reuther, dpa

Mail an die Redaktion Hier lächeln sie, doch Kardinal Gerhard Ludwig Müller (rechts) und Papst Franziskus gelten nicht als beste Freunde. Fotos: epa/Osservatore Romano/dpa

Rom.Es gibt sicher schönere Zeiten, einen runden Geburtstag zu feiern. Für Kardinal Gerhard Ludwig Müller lief es in seinem 70. Lebensjahr gar nicht rund, im Gegenteil. Der gebürtige Mainzer hat die wohl schlimmste Schmach seiner Laufbahn hinter sich. Im Juli verlängerte Papst Franziskus Müllers Amtszeit als Präfekt der Glaubenskongregation im Vatikan nicht. Eine Degradierung des einst so mächtigen deutschen Kirchenmannes, der wie wenig andere polarisiert.

Zu seinem 70. Geburtstag am 31. Dezember will der ehemalige Regensburger Bischof nach vorne schauen. „Jedes neue Jahr eröffnet uns Möglichkeiten, die wir vielleicht noch nicht kennen“, sagt er. „Die Zeit ist nicht das, was hinter uns in der Vergangenheit versinkt, sondern noch mehr die Zukunft, die vor uns liegt.“ Seiner Verbitterung über das Ende in der Glaubenskongregation machte er in den letzten Wochen und Monaten ohnehin oft – manch einer findet zu oft – Luft. Hatte ihn Franziskus doch völlig überraschend und ohne Angaben von Gründen nach fünf Jahren vor die Tür gesetzt.

„Wachhund“ gegen „Pop-Papst“



Zu verschieden waren der deutsche Dogmatik-Professor und der argentinische Pontifex, der ihn 2014 in den Kardinalsstand gehoben hatte. Hier der konservative Glaubenshüter, der „Wachhund“, dort der moderne „Pop-Papst“ – so die landläufige Meinung. Müller vermutet eine Verleumdungskampagne gegen ihn.

„Auf keinen Fall möchte ich in der deutschen Presse zu einem Kontrahenten des Papstes stilisiert werden.“ Kardinal Gerhard Ludwig Müller



„Auf keinen Fall möchte ich in der deutschen Presse zu einem Kontrahenten des Papstes stilisiert werden“, sagte er der „Zeit“. Doch seine Äußerungen lassen diese Interpretation durchaus zu. So ist er beispielsweise nicht mit dem Weg des Papstes einverstanden, bei einigen Themen auf die Gläubigen und deren Realität zuzugehen – wie zum Beispiel bei der Frage, ob man wiederverheiratete Geschiedene zur Kommunion zulässt.

Er selbst sagt, er habe dem Papst nie im Wege stehen wollen. Dennoch kritisierte er das Kirchenoberhaupt in Interviews und ließ durchblicken, dass er eher wenig vom Regierungsstil des Papstes hält: „Es wäre besser, die Glaubensbotschaft des Papstes zu hören und darauf zu achten, statt mit sekundären Aufmerksamkeitselementen das Papsttum populär zu machen.“

Keine Gegenbewegung

Als Spitze einer Gegenbewegung gegen Franziskus will er sich nicht sehen: „Ich glaube an die Einheit der Kirche und gestatte niemandem, meine negativen Erfahrungen in den vergangenen Monaten zu instrumentalisieren.“

Als er Franziskus nach dessen diesjähriger Weihnachtsansprache vor der römischen Kurie die Hand schüttelte, sah das dennoch frostig aus. Die Kritik des Papstes an ‚sanft‘ entfernten, ehemaligen Mitarbeitern der Kurie, die sich als „Märtyrer des ‚Systems‘ stilisieren statt ihre Schuld einzuräumen, muss in Müllers Ohren ungut geklungen haben – obwohl er sich nach eigenen Worten nicht davon angesprochen gefühlt hat. „Ich habe mich weder zum Märtyrer erklärt, noch wurde ich „sanft“ aus – welchem oder wessen? – „System“ entfernt“, sagte er der „Zeit“.

Persönlich näher stand Müller der deutsche Papst Benedikt XVI., der ihn 2012 in die Glaubenskongregation geholt hatte und zu Müllers 70. auch ein paar ermutigende Worte für eine Festschrift verfasst hat.

Als Chef der Glaubenskongregation unterlag es Müller, Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche zu verfolgen. Doch genau hier traf er laut seinen Kritikern nicht den richtigen Ton. Ihm wurde vorgeworfen, zu wenig zu tun, zu wenig „menschlich“ zu sein und nicht auf die Opfer einzugehen. Müller wehrte sich, sah sich und die gesamte Kirche zu Unrecht an den Pranger gestellt. Bei der Glaubenskongregation stapelten sich aber unbearbeitete Fälle.

Auch im Skandal um hundertfachen Missbrauch bei den Regensburger Domspatzen, der während seiner Amtszeit ans Licht kam, lehnte er eine Entschuldigung ab, sprach von Einzelfällen. Vor diesem Hintergrund gerät sein positives Wirken, zum Beispiel gegen Rechtsradikalismus, in den Hintergrund.

Wieder öfter in Regensburg



In Regensburg ist er auch jetzt wieder öfter anzutreffen. Ende November feierte er im Regensburger Dom den 15. Jahrestag seiner Bischofsweihe. Das Bistum ehrte seinen ehemaligen Bischof mit Kärtchen in Autogrammkarten-Optik. An eine permanente Rückkehr nach Deutschland denkt Müller nach eigener Aussage aber nicht. „Nach Deutschland komme ich gelegentlich zur Feier von Festgottesdiensten, Predigten und Vorträgen, aber nicht zur Übernahme einer bestimmten Aufgabe“, sagt er. Es stünden nun „einige Publikationen an und größere Vortragsreisen auf in anderen Kontinente“.

Zehn Jahre Bischof von Regensburg Gerhard Ludwig Müller wurde am 31. Dezember 1947 in Finthen geboren. 1978 wurde er zum Priester geweiht. Am 1. Oktober 2002 wurde er zum Bischof von Regensburg ernannt.

2012 wurde er Präfekt der Kongregation für Glaubenslehre. Papst Franziskus verzichtete nun auf eine mögliche Verlängerung der Amtszeit.