Deutsche Skicrosserin Wörner beendet aktive Karriere

Skicrosserin Anna Wörner hat ihre aktive Karriere beendet. Die zweiterfolgreichste deutsche Athletin in dieser Disziplin verkündete die Entscheidung am Mittwoch. „Mein Ziel war es, im Weltcup wieder Fuß zu fassen, um mich für die Olympischen Spiele qualifizieren zu können“, sagte sie und erklärte: „Eine akute Gallensteinoperation im Vorfeld des Winters erschwerte dieses Vorhaben jedoch, und die verbleibende Zeit für die Rückkehr in den Weltcup war dann einfach zu kurz, um die Kriterien zu erfüllen.“