Die Bayern nehmen zu viele Antibiotika

Im Kampf

gegen sogenannte Superkeime wollen mehrere hundert Ärzte in Bayern und Nordrhein-Westfalen ihre Patienten besser über den sinnvollen Einsatz von Antibiotika aufklären. unsachgemäßen Einsatz können sich resistente Keime bilden, gegen die kaum noch ein Medikament wirkt. Bis zu 6000 Menschen sterben nach Schätzungen jedes Jahr in Deutschland an den Folgen von Infektionen durch multiresistente Bakterien.