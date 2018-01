Interview Die Politik macht einsam Jung, schwul und Sozi: Der frühere Landrat Michael Adam aus dem Bayerwald war eine Sensation – dann kam die Sex-Affäre.

Von Claudia Bockholt und Studenten des Lehrstuhls für Medien und Kommunikation der Universität Passau

Passau.Herr Adam, wenn Sie sich heute mit drei Worten beschreiben müssten, welche wären das?



Student. Kommunalpolitiker a.D. Bayer.

Wissen Ihre Kommilitonen von Ihrer politischen Vergangenheit?



Ich befürchte, manche Kommilitonen wissen von jeglicher Vergangenheit (lacht). In Zeiten des Internets ist alles leicht zu finden. Der Umgang ist aber entspannt. Hier sind Studenten aus ganz Deutschland. Bei ihnen ist das Thema nicht so präsent.

Man weiß tatsächlich viel, auch sehr Intimes über Sie. Warum haben Sie 2013 so offen über Ihr Sexualleben gesprochen?



Diese Offenheit entsprang der Situation, dass öffentlich geworden war, dass ich mein Amtszimmer für intime Treffen verwendet habe. Es ist richtig: Ich bin damit offen umgegangen, aber nicht, weil es mir ein Bedürfnis war, mein Leben, meine Beziehung, meine Sexualität auszubreiten. Es standen ja Dinge im Raum seitens einer großen deutschen Boulevardzeitung, die erklärungsbedürftig waren. Es wurde ja auch unterstellt, ich hätte meinen Dienstwagen auf Staatskosten für private Zwecke genutzt oder Drogen konsumiert. Der Weg an die Öffentlichkeit war die einzige Möglichkeit, meine Glaubwürdigkeit nicht zu verlieren.

Haben Sie diese Offenheit im Nachhinein bereut?



Für mich war das eine klare Konsequenz: Du musst das jetzt sagen, um das Thema aus der Welt zu schaffen. Das war für mich unvermeidbar.

Wie hat sich die Affäre auf Ihre Beziehungen ausgewirkt?



Die Familie hält im Zweifel immer zusammen. Freundschaft ist ein interessantes Thema: Weit weg zu wohnen und beruflich eingespannt zu sein, ist Gift für die Freundschaft. Politik macht, bewusst oder auch unbewusst, ein Stück weit einsam. Es gab also nicht viele Freundschaften, die darunter hätten leiden konnten.

Und Ihre Partnerschaft?



Die Affäre hatte keine großen Auswirkungen auf meinen Lebenspartner und mich. Wir haben uns ausgesprochen und das aus der Welt geschafft. Die Trennung erfolgte aus anderen Gründen.

Noch mal zur Offenheit: Wieso haben Sie 2016 ihr Alkoholproblem öffentlich gemacht?



Das ist auch so ein Ding – mein „Alkoholproblem“. Wegen meiner Diabeteserkrankung habe ich 2016 eine Reha gemacht. Abgeschottet von der Außenwelt, ohne Handy, ist mir aufgefallen, dass ich abends ein Glas Wein vermisse – vermisse, wohlgemerkt, ich hatte keine Entzugserscheinungen. Nach meiner Rückkehr habe ich mich bei einer Pressekonferenz dazu geäußert, dass ich sorgsamer mit mir umgehen sollte, hinsichtlich schlechter Ernährung, Nikotin und Alkohol. Das wurde ein paar Mal geschrieben, noch mal geschrieben – und am Ende war daraus eine Alkoholbeichte geworden.

Sie sind hier in Passau für „Governance and Public Policy – Staatswissenschaften“ eingeschrieben. Warum studieren Sie wieder?



Bevor ich in die Politik gegangen bin, hatte ich in Regensburg schon Politikwissenschaften und VWL studiert. Die Bürgermeisterwahl 2008 war eigentlich ungeplant. Meine Partei hatte damals keinen Kandidaten. Ich habe mich aufstellen lassen und wurde zu meiner Überraschung tatsächlich gewählt. Mein Studium habe ich dann abbrechen müssen. Vergangenes Jahr habe ich mich bewusst dagegen entschieden, in Regen erneut als Landrat zu kandidieren, um mein Studium fortzusetzen. In Deutschland ist man ohne einen Abschluss eher schlecht aufgestellt. Ohne Studium wäre ich dauerhaft von der Politik abhängig.

Wie ist das Studentenleben?



Ich habe Kommilitonen, die sind 17 und mussten zur Immatrikulation ihre Eltern mitbringen. Ich fühl’ mich manchmal wie der Dino. 16 Jahre älter und 30 Kilo schwerer – da fremdelt man anfangs schon. Vom Studieren her finde ich es besser als vor zehn Jahren. Mittlerweile weiß ich, warum ich im Staatsrecht oder Verwaltungsrecht das eine oder andere brauche und wie man es in der Praxis anwendet.

Sie waren einmal Jungstar der SPD in Bayern. Wie kriegt man das hin, als junger, homosexueller Sozialdemokrat im tiefschwarzen Bayerwald eine Mehrheit der Wähler hinter sich zu bringen?



Ich würde sagen, ich habe das getan, was CSU-Politiker sehr oft tun. Das heißt: unglaubliche Integration vor Ort. Vereine, Verbände – jeder kannte mich. Und die meisten, hoffe ich, mochten mich. Wenn man bekannt ist, spielt die parteipolitische Frage keine so große Rolle. Meine Nachfolgerin im Landratsamt ist ja auch SPD-Mitglied. Daran sehen Sie, dass dieses Parteidenken in der Kommunalpolitik sich auch in Bayern aufgelöst hat. Ich habe ein Jahr nach der Bürgermeisterwahl für den Bundestag kandiert. Erfolglos, aber trotzdem habe ich bei mir im Landkreis 36 Prozent bekommen. Da merken Sie, dass dann selbst bei einer Wahl, bei der es um Parteien geht, geschaut wird: „Wie tickt der und kann er uns als konservative Wähler ein Stück weit mitnehmen?“

Sind sie ein konservativer Sozialdemokrat?



Ich bin sicherlich nicht ganz links anzusiedeln. Ich denke, wenn man gute Kommunalpolitik machen will, dann ist es wichtig, es einigermaßen ideologiefrei zu tun und zu versuchen, verschiedene Strömungen zu integrieren.

Können Sie sich im Moment überhaupt noch mit Ihrer SPD identifizieren?



Die SPD musste bei der Bundestagswahl mächtig Federn lassen. Angela Merkel hat die Gabe, sich ihre Koalitionspartner inhaltlich einzuverleiben, insgesamt eine gute Politik zu machen – aber am Schluss das Männchen zu töten. Das hat man bei der FDP sehr deutlich gesehen und auch bei der SPD. Wenn man ein Sozi-Herz hat, wird man sich wünschen, nicht zu regieren. Aber was passiert, wenn die SPD diese GroKo nicht macht? Und können wir nicht auf diese Weise die nächsten vier Jahre einiges für die Menschen rausholen?

Also stimmen sie für die GroKo?



Ja

Sie waren Mitglied bei den Schwusos, heute SPD Quer. Was hat die eigene sexuelle Orientierung in der Politik zu suchen?



In der Art und Weise, wie man sich als Politiker verhält, zunächst einmal gar nichts. Ich wurde z.B. oft gefragt, ob ich mit meinem Partner – im Moment habe ich keinen – Händchen halten würde. Da sage ich nein. Das würde ich aber mit einer Partnerin auch nicht. Ich finde es unmöglich, wie manche Politiker ihre Frauen wie eine Monstranz vor sich hertragen. Ich glaube, beim Inhaltlichen hat das Thema hingegen in den letzten Jahren eine wichtige Rolle gespielt. Es ist im Grunde alles erreicht worden: Ehe für alle, jetzt zunehmend Themen wie Adoption und vieles mehr.

Warum braucht man dann überhaupt noch Gruppierungen wie SPD Quer?



Heute klingt das alles selbstverständlich. Aber es gab auch in der SPD Zeiten, in denen deutlich gemacht werden musste, dass das Thema auf die Agenda gehört. Und dazu brauchte es ordentlich Druck von innen.

Sie haben 2013 Ihre Zweitstimme der CSU gegeben. Da wurden Genossen zu Feinden…



Diese Feinde waren vorher schon Feinde. Es sind keine dazugekommen. Ich glaube aber, dass es bei manchen Enttäuschung gab und sie sich dachten: „Wie kann er nur?“ Eine Eigenheit der SPD ist es ja, intern sehr streitlustig zu sein und das auch nach außen nicht zu verstecken. Es dürfen Konflikte nach außen treten. Dass ich mein Kreuzchen bei der CSU gemacht habe, galt nicht den Genossen vor Ort, sondern der Landesspitze.

Wollten Sie bewusst polarisieren?



Rückwirkend waren das Wut und Zorn und eine etwas zu große Klappe. Eigentlich wollte ich kein großes Zeichen nach Außen setzen. Ich war damals Mitglied im Landesvorstand und habe mich oft geärgert, wie dort die Welt gesehen wird und wie man Politik macht. Ich hatte auch den Eindruck, dass Kritik dort nicht erwünscht ist. Aus diesem Ärger heraus habe ich die CSU gewählt und es einem Journalisten, eigentlich in einem Hintergrundgespräch und nicht für die Öffentlichkeit gedacht, erzählt. Trotzdem kam das in die Medien.

Haben Sie noch Freunde in der SPD?



Ich glaube, das Wort Freunde ist im Zusammenhang mit Parteien unglücklich gewählt. Sie wissen ja, dass man sagt, Parteifreund ist die Steigerung von Feind und Todfeind. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich groß Freunde in der Partei habe. Was aber auch völlig ok ist. Richtige Freundschaften in der Politik sind, glaube ich, sehr selten.

Bereuen Sie etwas?



Ich bin nicht der Mensch, der groß bereut. Was passiert ist, ist passiert.

Würden Sie etwas anders machen?



Gewisse Dinge würde ich im Amtszimmer nicht mehr tun – und wahrscheinlich würde ich heute versuchen, meinen Missmut erst einmal intern stärker zum Ausdruck zu bringen, bevor ich das öffentlich tue.

Würden Sie sagen, dass Ihre Amtszeit Sie verändert hat?



Ja, definitiv. Ich glaube, man kann bei jedem Politiker beobachten, dass so ein Vollzeitamt einen verändert. Wenn man 24 Stunden mit Menschen zusammen ist, wünscht man sich daheim eine gewisse Ruhe. Da kann man nichts und niemanden mehr ertragen. Man pflegt Freundschaften nicht mehr genug und man verändert sich auch körperlich. Es hat mich in jeder Hinsicht verändert, obwohl ich nicht das Gefühl hatte, dass mein Leben den Bach heruntergegangen ist. Ich würde nur sagen, man sollte in so jungen Jahren, ohne seine Ausbildung erst abzuschließen, nicht in die Politik gehen. Politik ist zwar sehr berauschend, aber man zahlt einen sehr hohen emotionalen Preis dafür. Rückblickend würde ich mir selbst das Gleiche raten.

Wie geht es nach dem Studium weiter?



Früher wollte ich immer ins Auswärtige Amt, der diplomatische Dienst hätte mir Spaß gemacht. Aber dafür bin ich jetzt möglicherweise zu alt. Es wird irgendetwas im Bereich des öffentlichen Dienstes, Vereine, Verbände, Organisationen werden – oder es geht halt wieder in die Politik.

