Kriminalität Dieb klaut mobilen Blitzer Unbemerkt schlug ein Täter in Unterfranken zu: Als ein Lastwagen einen Blitzer verdeckte, stahl der Unbekannte das Messgerät.

Rimpar.Raser werden sich freuen: Ein bislang unbekannter Täter hat in Rimpar (Landkreis Würzburg) einen Blitzer geklaut, der gerade die Geschwindigkeit von Fahrzeugen gemessen hat. Der Dieb schlug offenbar zu, als ein Lkw das Messgerät kurzzeitig verdeckte und die Mitarbeiter der Verkehrsüberwachung kein Auge mehr darauf hatten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Eine sofortige Suche in der näheren Umgebung blieb am Mittwochmorgen ohne Erfolg. Die Polizei fahndet jetzt nach dem Täter. Was der Unbekannte mit dem Blitzer im Wert von 5000 Euro vorhat, konnte sich ein Polizeisprecher nicht erklären.

