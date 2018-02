Verkehr

Diesel-Abgase belasten die Luft in Passau und Dachau

In Passau und Dachau ist die Luft dem Verkehrsclub Deutschland (VCD) zufolge stärker durch Diesel-Abgase belastet als bislang angenommen. Der Verband beruft sich auf eigene Messungen. Die amtliche Messstation in Passau liefere demnach keine repräsentativen Stickoxid-Werte, kritisierte der VCD-Landesverband am Montag in Nürnberg. Damit könne die niederbayerische Stadt nicht von den Bundesmitteln für sauberere Luft profitieren. „In Passau haben wir stellenweise Rekordwerte wie in der Landeshauptstadt München gefunden“, sagte ein VCD-Sprecher. In Dachau seien bislang keine regelmäßigen Stickoxid-Werte gemessen worden.